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मंदिर में चोरी की जानकारी मिलते ही केशकाल पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने मंदिर परिसर और आसपास के पूरे इलाके की बारीकी से जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के मार्गों पर सुराग तलाशने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही इलाके में हुई किसी भी संदिग्ध गतिविधि की भी गहनता से जांच की जा रही है।पुलिस इस चोरी में किसी अंदरूनी व्यक्ति या जानकार के शामिल होने की संभावना से इन्कार नहीं कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि मंदिर में रखे कीमती सामान और दैनिक गतिविधियों की पूरी जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति इस अपराध में शामिल हो सकता है। जांच टीम इस विशेष पहलू को ध्यान में रखते हुए मंदिर से जुड़े लोगों और अन्य संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है।थाने से मात्र 200 मीटर दूरी पर हुई इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पुलिस की टीम अपराधियों की सटीक पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों में संभावित सुराग जुटा रही है। इसके साथ ही पुलिस चोरी गए सोने-चांदी के आभूषणों तथा नकदी को जल्द से जल्द बरामद करने का प्रयास कर रही है।