छत्तीसगढ़: थाने से 200 मीटर दूर जैन मंदिर में लाखों की चोरी, सोने-चांदी के जेवर और नकदी ले उड़े चोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोंडागांव Published by: अमन कोशले Updated Tue, 24 Nov 2026 04:22 PM IST
सार
कोंडागांव के केशकाल में पुलिस थाने से महज 200 मीटर दूर जैन मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। मंदिर से सोने-चांदी के आभूषण और नकदी समेत पांच लाख रुपये से अधिक का सामान चोरी हुआ है। पुलिस और साइबर सेल की टीम जांच में जुटी है।
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विस्तार
कोंडागांव जिले के केशकाल नगर में पुलिस थाने से महज 200 मीटर दूर स्थित जैन मंदिर में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर मंदिर परिसर से सोने-चांदी के बहुमूल्य आभूषण और नकदी समेत पांच लाख रुपये से अधिक का सामान चुराकर फरार हो गए। पुलिस थाने के इतने नजदीक हुई इस चोरी की घटना से स्थानीय निवासियों और श्रद्धालुओं में भारी चिंता व्याप्त है।
पुलिस और साइबर सेल की जांच शुरू
मंदिर में चोरी की जानकारी मिलते ही केशकाल पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने मंदिर परिसर और आसपास के पूरे इलाके की बारीकी से जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के मार्गों पर सुराग तलाशने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही इलाके में हुई किसी भी संदिग्ध गतिविधि की भी गहनता से जांच की जा रही है।
भेदी के शामिल होने की आशंका
पुलिस इस चोरी में किसी अंदरूनी व्यक्ति या जानकार के शामिल होने की संभावना से इन्कार नहीं कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि मंदिर में रखे कीमती सामान और दैनिक गतिविधियों की पूरी जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति इस अपराध में शामिल हो सकता है। जांच टीम इस विशेष पहलू को ध्यान में रखते हुए मंदिर से जुड़े लोगों और अन्य संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है।
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जल्द आरोपियों की तलाश का दावा
थाने से मात्र 200 मीटर दूरी पर हुई इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पुलिस की टीम अपराधियों की सटीक पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों में संभावित सुराग जुटा रही है। इसके साथ ही पुलिस चोरी गए सोने-चांदी के आभूषणों तथा नकदी को जल्द से जल्द बरामद करने का प्रयास कर रही है।
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पुलिस और साइबर सेल की जांच शुरू
मंदिर में चोरी की जानकारी मिलते ही केशकाल पुलिस और साइबर सेल की संयुक्त टीम तुरंत मौके पर पहुंची। टीम ने मंदिर परिसर और आसपास के पूरे इलाके की बारीकी से जांच-पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस अधिकारियों ने घटना स्थल का निरीक्षण कर आसपास के मार्गों पर सुराग तलाशने के प्रयास तेज कर दिए हैं। इसके साथ ही इलाके में हुई किसी भी संदिग्ध गतिविधि की भी गहनता से जांच की जा रही है।
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भेदी के शामिल होने की आशंका
पुलिस इस चोरी में किसी अंदरूनी व्यक्ति या जानकार के शामिल होने की संभावना से इन्कार नहीं कर रही है। जांच अधिकारियों का मानना है कि मंदिर में रखे कीमती सामान और दैनिक गतिविधियों की पूरी जानकारी रखने वाला कोई व्यक्ति इस अपराध में शामिल हो सकता है। जांच टीम इस विशेष पहलू को ध्यान में रखते हुए मंदिर से जुड़े लोगों और अन्य संदिग्धों से लगातार पूछताछ कर रही है।
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जल्द आरोपियों की तलाश का दावा
थाने से मात्र 200 मीटर दूरी पर हुई इस वारदात के बाद पुलिस प्रशासन मुस्तैद हो गया है। पुलिस की टीम अपराधियों की सटीक पहचान करने और उन्हें पकड़ने के लिए आसपास के क्षेत्रों में संभावित सुराग जुटा रही है। इसके साथ ही पुलिस चोरी गए सोने-चांदी के आभूषणों तथा नकदी को जल्द से जल्द बरामद करने का प्रयास कर रही है।