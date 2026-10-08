बिलासपुर: बारिश के बीच गिरी आकाशीय बिजली, तीन किसानों की मौत; खेत में काम करते वक्त हुआ हादसा

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पहली घटना लखोदना गांव की है। यहां गांव निवासी 41 वर्षीय मन्ना यादव अपने साढ़ू 45 वर्षीय कुंजराम यादव के साथ खेत में काम करने गया था। इसी दौरान अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से दोनों उसकी चपेट में आ गए और गंभीर रूप से झुलस गए। परिजन और आसपास मौजूद लोगों की मदद से दोनों को तत्काल कोटा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।दूसरा हादसा मानपुर गांव में हुआ। यहां 45 वर्षीय जागेश्वर जगत खेत की मेड़ बांधने के लिए गया था। इसी दौरान अचानक बारिश और तेज आंधी शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए जागेश्वर पास के एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। इसी दौरान पेड़ पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसकी चपेट में आने से जागेश्वर गंभीर रूप से झुलस गया। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे भी मृत घोषित कर दिया।लगातार दो घटनाओं में तीन किसानों की मौत से क्षेत्र में शोक की लहर है। पुलिस ने दोनों मामलों में मर्ग कायम कर लिया है और घटनाओं की जांच की जा रही है।