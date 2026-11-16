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कुकरीचोली पंचायत में विशेष ग्रामसभा की बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक का मुख्य एजेंडा प्रस्तावित कार्बन फैक्टरी लगाने के लिए ग्रामीणों की सहमति प्राप्त करना और अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्रदान करना था। सभा में फैक्टरी से जुड़े प्रतिनिधि और पंचायत के जिम्मेदार पदाधिकारी मौजूद थे। जैसे ही ग्रामसभा में एनओसी का प्रस्ताव रखा गया, उपस्थित ग्रामीणों ने एक स्वर में इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया और सहमति देने से पूरी तरह मना कर दिया।चर्चा के दौरान ग्रामसभा में मौजूद बुजुर्गों, महिलाओं और युवाओं ने कहा कि इलाके में पहले से ही कई उद्योग संचालित हो रहे हैं। इन उद्योगों से फैल रहे प्रदूषण के कारण स्थानीय लोग काफी समय से परेशान हैं। ग्रामीणों का मानना है कि नई कार्बन फैक्टरी शुरू होने से हवा और पानी में प्रदूषण का स्तर और अधिक बढ़ जाएगा। उन्होंने आशंका जताई कि फैक्टरी से निकलने वाले काले धुएं, धूल और राखड़ के कारण सांस की गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। साथ ही इसका सीधा बुरा प्रभाव खेती-किसानी, फसलों की उपज और पशुधन पर पड़ेगा।ग्रामीणों के कड़े रुख को देखते हुए ग्रामसभा ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि प्रस्तावित फैक्टरी को किसी भी हाल में एनओसी नहीं दी जाएगी। इस फैसले को ग्रामसभा की कार्यवाही पंजी में औपचारिक रूप से दर्ज किया गया। सभा में मौजूद सभी ग्रामीणों ने हस्ताक्षर करके अपना विरोध दर्ज कराया और उस हस्ताक्षरयुक्त सूची को ग्रामसभा के स्थायी रिकॉर्ड में शामिल किया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जबरन फैक्टरी लगाने की कोशिश की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे और जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव भी करेंगे।