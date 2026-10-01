कोरबा: सड़क किनारे घायल मिला अज्ञात व्यक्ति, इलाज के दौरान मौत; 3 दिन बाद भी नहीं हुई पहचान

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घटना के तीन दिन बीत जाने के बाद भी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। फिलहाल शव को जिला अस्पताल कोरबा के मर्चुरी में सुरक्षित रखा गया है।जानकारी के अनुसार यह घटना दर्री थाना क्षेत्र के मुख्य मार्ग ओवर ब्रिज के पास की है। राहगीरों ने एक व्यक्ति को सड़क किनारे घायल अवस्था में पड़ा देखा और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची डायल 112 की टीम ने घायल को मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा पहुंचाया। डॉक्टरों ने उसका उपचार शुरू किया, लेकिन चोटें गंभीर होने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।मेडिकल कॉलेज अस्पताल प्रबंधन द्वारा इस संबंध में जिला अस्पताल चौकी पुलिस को मेमो दिया गया है। पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र लगभग 45 वर्ष बताई जा रही है। उसके शरीर पर चोट के निशान हैं, जिससे सड़क दुर्घटना की आशंका प्रबल हो रही है।मृतक के पास से ऐसा कोई दस्तावेज या पहचान पत्र नहीं मिला है, जिससे उसकी शिनाख्त हो सके। पहचान नहीं होने के कारण पुलिस को आगे की कानूनी प्रक्रिया में दिक्कत आ रही है।जिला अस्पताल चौकी पुलिस ने मृतक की पहचान के लिए जिले के सभी थाना-चौकियों को सूचना भेज दी है। साथ ही पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप और सोशल मीडिया के माध्यम से भी मृतक का हुलिया साझा किया गया है ताकि उसके परिजनों तक जानकारी पहुंच सके।पुलिस का कहना है कि पहचान होने के बाद ही शव परिजनों को सौंपा जाएगा और आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। यदि समय पर पहचान नहीं होती है तो नियमानुसार लावारिस शव के अंतिम संस्कार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।फिलहाल पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने और स्थानीय लोगों से पूछताछ करने में जुटी है ताकि मृतक की पहचान और हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके।