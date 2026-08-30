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CG: कार में युवती को देख भड़की पत्नी, शिक्षक पति की उंगली काटने का आरोप; पुलिस ने दर्ज किया मामला

Sun, 30 Aug 2026 03:39 PM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Sun, 30 Aug 2026 03:39 PM IST
सार

कटघोरा में शिक्षक दंपती का विवाद थाने पहुंच गया। पति की कार में युवती को देखकर पत्नी भड़क गई और विवाद मारपीट तक पहुंच गया। पत्नी पर पति की उंगली काटने का आरोप है। दोनों की शिकायत पर पुलिस ने काउंटर केस दर्ज कर जांच शुरू की है।

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विस्तार
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कटघोरा में शिक्षक दंपती के बीच विवाद थाने तक पहुंच गया। पति की कार में एक युवती को बैठे देखने के बाद पत्नी भड़क गई। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला मारपीट तक पहुंच गया। आरोप है कि इस दौरान पत्नी ने पति की उंगली काट ली। दोनों पक्षों की शिकायत पर पुलिस ने एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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जानकारी के अनुसार, कटघोरा विकासखंड के डुडगा स्थित स्कूल में पदस्थ एक शिक्षिका ने अपने पति को कार में एक युवती के साथ देखा। पति चैतमा स्कूल में व्याख्याता के पद पर पदस्थ है। कार में युवती को देखकर पत्नी भड़क गई और दोनों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और बात मारपीट तक पहुंच गई।

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शिक्षिका ने कटघोरा थाने में शिकायत दर्ज कराते हुए आरोप लगाया कि उसके पति ने गाली-गलौज करते हुए उसके साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी दी। वहीं, शिक्षक पति ने पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उसका कहना है कि कार में बैठी युवती उसकी पूर्व छात्रा थी और वह पत्नी को पूरी बात समझाने की कोशिश कर रहा था। आरोप है कि इसी दौरान पत्नी ने गाली-गलौज करते हुए उस पर हमला किया और उसकी उंगली काट ली। घटना के बाद दोनों पक्ष कटघोरा थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ लिखित शिकायत दी। पुलिस ने दोनों की शिकायत पर काउंटर केस दर्ज कर लिया है।

कटघोरा थाना प्रभारी प्रेमचंद साहू ने बताया कि दोनों पति-पत्नी शिक्षक हैं। दोनों की शिकायत के आधार पर एक-दूसरे के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है और आगे की जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि पति-पत्नी के बीच पहले से ही अनबन चल रही थी और दोनों के बीच अक्सर विवाद होता था। इस घटना के बाद दोनों एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। पुलिस दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर मामले की जांच कर रही है।

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