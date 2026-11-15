छत्तीसगढ़: पाकिस्तानी नेटवर्क से जुड़े संदिग्ध की गिरफ्तारी, पावर प्लांटों की लोकेशन विदेश भेजने का आरोप

छत्तीसगढ़ पुलिस ने जांजगीर-चांपा जिले के अकलतरा में किराएदार सत्यापन अभियान के दौरान गिरफ्तार 23 वर्षीय युवक सेवक सिंह के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच तेज कर दी है। पंजाब के तरनतारन निवासी इस आरोपी के मोबाइल फोन से विदेशी नंबरों पर संवाद और अत्यंत संवेदनशील पावर प्लांटों की लोकेशन भेजने के पुख्ता प्रमाण मिले हैं। पु

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लिस की प्रारंभिक पड़ताल से संकेत मिला है कि आरोपी का सीधा संपर्क पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी और प्रतिबंधित संगठन बब्बर खालसा इंटरनेशनल से जुड़े नेटवर्क से था। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस और विभिन्न राष्ट्रीय जांच एजेंसियां इस संभावित आतंकी नेटवर्क की कड़ियों को आपस में जोड़ने का प्रयास कर रही हैं। 20 जून को अकलतरा में चलाए गए सत्यापन अभियान के समय पुलिस ने इस युवक को पकड़ा था।जांच एजेंसियों ने आरोपी के मोबाइल फोन और डिजिटल उपकरणों की गहन पड़ताल के बाद अत्यंत संवेदनशील जानकारी उजागर की है। मोबाइल के डेटा से पता चला कि आरोपी लगातार पाकिस्तान, सऊदी अरब और अन्य देशों के नंबरों पर व्हाट्सएप चैट और कॉलिंग के माध्यम से संपर्क बनाए हुए था। आरोपी ने बिलासपुर के सीपत स्थित एनटीपीसी संयंत्र तथा अकलतरा स्थित पावर प्लांट समेत कई प्रमुख औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सटीक लोकेशन, फोटो और वीडियो तैयार कर सीमा पार विदेशी संपर्कों को भेजे थे। पुलिस अधिकारी अब इस बात का पता लगाने में जुटे हैं कि इन जानकारियों का इस्तेमाल किस उद्देश्य से किया जाना था। सुरक्षा एजेंसियां यह आशंका भी जता रही हैं कि आरोपी का इरादा महत्वपूर्ण ढांचागत ठिकानों पर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देना हो सकता था।पुलिस पड़ताल में एक और बेहद खतरनाक पहलू सामने आया है। आरोपी के पंजाब लौटने पर सीमा पार से ड्रोन के माध्यम से हथियार और अन्य सामग्री मंगाने की गुप्त योजना थी। इसके साथ ही आरोपी स्थानीय इलाकों में स्लीपर सेल का विस्तार करने और बेरोजगार युवाओं को भड़काकर नेटवर्क में शामिल करने का प्रयास कर रहा था। पुलिस की विशेष टीमें आरोपी की संदिग्ध गतिविधियों, यात्रा इतिहास और पिछले कुछ समय में हुए वित्तीय लेन-देन के ब्योरे को खंगाल रही हैं। जांच अधिकारी इस पहलू पर भी गंभीरता से ध्यान दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान उसने किन-किन स्थानीय लोगों से संपर्क साधा और क्या किसी अन्य व्यक्ति ने उसकी मदद की थी।मामले की जांच कर रही एजेंसियां आरोपी के मोबाइल फोन से बरामद डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर विदेशी संपर्कों की सूची तैयार कर रही हैं। पुलिस पाकिस्तान में सक्रिय शहजाद भट्टी और बब्बर खालसा इंटरनेशनल जैसे संगठनों के साथ आरोपी के संबंधों के तकनीकी साक्ष्य एकत्र कर रही है। फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मदद से जांच दल हटाए गए डेटा और चैट रिकॉर्ड को पुनः हासिल कर रहे हैं ताकि पूरे नेटवर्क की स्पष्ट तस्वीर सामने ला सकें। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि उन्होंने आरोपी के खिलाफ यूएपीए की गंभीर धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। एजेंसियां इस पूरे संदिग्ध नेटवर्क की वास्तविक संरचना, विदेशी आकाओं की भूमिका और उनके इरादों का पूर्ण खुलासा विस्तृत जांच पूरी होने के बाद करेंगी।