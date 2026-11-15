सीजी: आईफोन खरीदने के कुछ देर बाद युवक ने की आत्महत्या, फोन पर बातचीत के बाद हुआ था परेशान

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जानकारी के अनुसार, निहाल शनिवार को हिमालय कॉम्प्लेक्स स्थित मोबाइल दुकान पर पहुंचा था। उसने वहां किश्तों पर आईफोन खरीदने की प्रक्रिया पूरी की। दुकान संचालक ने बताया कि मोबाइल खरीदने की प्रक्रिया पूर्ण होते ही युवक के मोबाइल फोन पर किसी का कॉल आया था। फोन पर वह सोशल मीडिया से संबंधित किसी विषय पर बात कर रहा था। इस बातचीत के बाद वह अचानक काफी परेशान दिखाई देने लगा और तुरंत दुकान से बाहर निकलकर नीचे की तरफ चला गया।थोड़ी ही देर बाद बेसमेंट के सार्वजनिक शौचालय में युवक के फांसी लगाने की जानकारी सामने आई। उसने शौचालय की खिड़की के सहारे गमछे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली थी। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के क्षेत्र में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दी। सूचना प्राप्त होते ही सुपेला पुलिस की टीम घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने शव को फंदे से नीचे उतरवाया और अस्पताल के शवगृह भिजवा दिया।पुलिस ने मृतक के परिजनों को इस दुखद घटना की जानकारी दे दी है। फिलहाल युवक के इस कदम के पीछे का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है। सुपेला पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस फोन पर हुई बातचीत और अन्य सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर मामले की जांच कर रही है।