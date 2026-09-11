सीजी: जगदलपुर में 6 करोड़ की लागत से बना लेवल-2 ट्रॉमा सेंटर शुरू, 60 नए पद भी मंजूर, मंत्री ने कही ये बात

भारत सरकार की 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के रायगढ़, अंबिकापुर और जगदलपुर में ट्रॉमा सेंटर स्वीकृत किए गए थे। जगदलपुर में तैयार इस केंद्र के आधारभूत ढांचे के निर्माण पर 1.50 करोड़ रुपये तथा चिकित्सकीय उपकरणों पर 4.43 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। मेडिकल कॉलेज के डॉ. प्रदीप बेक के अनुसार दुर्घटना के बाद का पहला घंटा यानी गोल्डन ऑवर जान बचाने के लिए बेहद महत्वपूर्ण होता है। अब मरीजों को जांच, निगरानी, सर्जरी और आईसीयू की सुविधा एक ही स्थान पर मिलेगी। इससे सड़क हादसों में घायल नागरिकों और अभियानों में जख्मी जवानों को रायपुर रेफर करने की जरूरत काफी कम हो जाएगी।

विज्ञापन

स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने लोकार्पण समारोह में बताया कि बस्तर संभाग में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त करने के लिए तकनीकी मानव संसाधन और अवसंरचना को बढ़ाया जा रहा है। मुख्यमंत्री स्वस्थ बस्तर अभियान में स्वास्थ्य दलों ने घर-घर जाकर 35 लाख लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिनमें से 11 हजार गंभीर रोगियों को इलाज के लिए रायपुर भेजा गया। जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में इसी सत्र से 90 सीटों के साथ पैरामेडिकल पाठ्यक्रम शुरू किए जा रहे हैं। राज्य में 630 पदों के साथ 26 से 27 नए पैरामेडिकल कोर्स भी शुरू होंगे।

विज्ञापन

विज्ञापन

स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जगदलपुर में 100 बिस्तरों की क्षमता वाला मानसिक चिकित्सालय दो से तीन महीनों में संचालित कर दिया जाएगा। महारानी अस्पताल जगदलपुर और सुकमा की अटल आरोग्य लैब में थायराइड, गुर्दे, यकृत तथा हृदय से जुड़ी 136 प्रकार की जांच मुफ्त उपलब्ध कराई जा रही हैं।