सीजी सराफा व्यापारी हत्याकांड : 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा, मोबाइल पर लाइव सीसीटीवी फुटेज देख पहुंचा था बेटा

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यह वारदात 20 अक्तूबर, 2022 को हुई थी। अमलेश्वर के तिरंगा चौक स्थित बजरंग कॉम्प्लेक्स में सुरेंद्र सोनी समृद्धि ज्वेलर्स नाम की दुकान चलाते थे। घटना के दिन सुबह 10:30 बजे उन्होंने दुकान खोली थी। दोपहर करीब 12:30 बजे दो युवक आभूषण देखने के बहाने दुकान में घुसे। उस समय सुरेंद्र सोनी का बेटा तनिष्क घर पर अपने मोबाइल फोन पर दुकान के सीसीटीवी कैमरे की लाइव रिकॉर्डिंग देख रहा था। दोपहर करीब 1:00 बजे उसने दोबारा मोबाइल में देखा, तो दोनों आरोपी काउंटर के अंदर घुसकर लॉकर से गहने निकाल रहे थे। तनिष्क तुरंत मोटरसाइकिल से दुकान की तरफ भागा। रास्ते में उसने तीन लोगों को एक मोटरसाइकिल पर जाते देखा। दुकान पहुंचने पर सुरेंद्र सोनी खून से लथपथ मिले और लॉकर खुला पड़ा था।पुलिस ने घटनास्थल की जांच करके 7.65 एमएम के चार खाली कारतूस, एक जीवित कारतूस और देसी कट्टे का एक खाली खोखा बरामद किया। पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के तौर पर दुकान का डीवीआर जब्त किया। गहन छानबीन के बाद पुलिस ने आरोपियों की पहचान की। इसमें अनुपम बिहार के वैशाली, सौरभ बिहार के गया, आलोक बिहार के छपरा और अभय उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले का निवासी है। पुलिस की टीम ने चारों आरोपियों को वाराणसी से गिरफ्तार किया।अभियोजन पक्ष ने अदालत में चश्मदीद गवाहों, सीसीटीवी फुटेज और फोरेंसिक सबूतों को पेश किया। आरोपी लूट के इरादे से पिस्टल और देसी कट्टा लेकर दुकान में घुसे थे। विरोध करने पर उन्होंने व्यापारी को गोली मार दी थी। अदालत ने अभय भारती और सौरभ सिंह को अवैध हथियार रखने तथा उनका इस्तेमाल करने के लिए भी दोषी पाया। न्यायालय ने दोनों को आयुध अधिनियम की धारा 25(1) में दो वर्ष का सश्रम कारावास और 500 रुपये जुर्माना तथा धारा 27(3) में अलग से उम्रकैद और 5-5 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।