किसानों को 30 रुपए किलो मिलेगी शक्कर: भोरमदेव कारखाने में वितरण शुरू, लगातार दो साल देश में सबसे ज्यादा रिकवरी

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कार्यक्रम में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री रामविचार नेताम वर्चुअल माध्यम से जुड़े। इस दौरान भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने को वर्ष 2024-25 और 2025-26 में देश में सर्वाधिक शुगर रिकवरी के लिए नेशनल को-ऑपरेटिव शुगर फेडरेशन की ओर से मिले एफिशिएंसी अवार्ड के लिए बधाई दी गई।उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किसानों की सुविधा के लिए शक्कर कारखाना परिसर में डोम निर्माण की घोषणा की। उन्होंने कहा कि भोरमदेव कारखाना किसानों का अपना कारखाना है और इसकी मजबूती किसानों की भागीदारी से ही संभव है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 4,686 नए किसानों को शेयरधारी बनाया गया है। अब करीब 28 हजार शेयरधारी किसानों को 30 रुपए प्रति किलो की दर से 50 किलो शक्कर उपलब्ध कराई जा रही है।विजय शर्मा ने बताया कि पिछले वर्ष कारखाने में 2.55 लाख मीट्रिक टन गन्ने की पेराई की गई थी। इस वर्ष इसे बढ़ाकर 4 लाख मीट्रिक टन करने का लक्ष्य रखा गया है। साथ ही 10 हजार किसानों से गन्ना अनुबंध कराने का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। उन्होंने किसानों से अधिक से अधिक संख्या में कारखाने से अनुबंध करने और गन्ना उपलब्ध कराने की अपील की।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि भोरमदेव सहकारी शक्कर कारखाने ने वर्ष 2024-25 और 2025-26 में देश में सर्वाधिक शुगर रिकवरी हासिल की है। इसके लिए कारखाने को राष्ट्रीय स्तर पर प्रमाण पत्र और एफिशिएंसी अवार्ड मिला है। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि सिर्फ कारखाने की नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और गुणवत्तापूर्ण गन्ने का परिणाम है। किसानों, कारखाना प्रबंधन और सहकारिता की भावना से कारखाने को नई पहचान मिली है।मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि त्योहारों के बीच किसानों को रियायती दर पर शक्कर मिलना खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि कवर्धा के किसानों की मेहनत ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। सरकार का प्रयास गन्ना उत्पादक किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने और उत्पादन बढ़ाने का है। उन्होंने किसानों के हित में बोनस बढ़ाने के लिए भी आवश्यक प्रयास किए जाने की बात कही।