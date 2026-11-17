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एसईसीएल दीपका प्रबंधन ने हरदी बाजार ग्राम पंचायत के नए पंचायत भवन और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सर्वसुविधायुक्त बनाने का आश्वासन दिया था। प्रबंधन ने दोनों भवनों में बिजली, पानी, शौचालय और सौर ऊर्जा सहित सभी सुविधाएं देने का वादा किया था। लेकिन भवन हस्तांतरण के बाद भी ये सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई गईं। पंचायत प्रतिनिधियों ने बताया कि नए पंचायत भवन में ग्रामसभा के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। ग्रामीणों के बैठने की जगह और महिलाओं के लिए अलग शौचालय भी नहीं है। बिजली गुल होने पर सौर ऊर्जा या इन्वर्टर जैसी वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं लगाई गई है। इससे पंचायत के रोजमर्रा के कार्यों में दिक्कत आ रही है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन में भी सौर ऊर्जा, शौचालय और पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। अस्पताल आने वाले मरीजों और ग्रामीणों को इससे भारी परेशानी हो रही है।इन्हीं मांगों को लेकर सरपंच लोकेश्वर कंवर, उपसरपंच रेखा जायसवाल और पंच प्रियंका जायसवाल सहित सभी पंचों ने खनन कार्य बंद कराया। प्रतिनिधियों ने स्पष्ट किया कि जब तक आश्वासन के अनुसार सुविधाएं नहीं मिलतीं, विरोध जारी रहेगा। उनकी मुख्य मांगों में पूरे गांव में पानी की व्यवस्था और बस्ती के पुराने तालाब में पानी भराव भी शामिल है। सरपंच ने एसईसीएल प्रबंधन, एसडीएम पाली, तहसीलदार और सीईओ पाली के प्रति नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने आरोप लगाया कि बार-बार आश्वासन देकर ग्रामीणों के साथ छलावा किया जा रहा है।इस आंदोलन में बड़ी संख्या में पंचायत प्रतिनिधि मौजूद रहे। इनमें इंद्र भूषण सिंह, राजेंद्र जगत, मनमोहन खांडे और भानु प्रताप सिंह कंवर शामिल थे। नंदनी राठौर, नेहा लहरे, ममता ओग्रे और श्याम रात्रे भी उपस्थित रहे। हिमांशु जायसवाल और चैन सिंह सहित अन्य पंचों ने भी विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। सभी ने एकजुट होकर अपनी मांगों को उठाया।