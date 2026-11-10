कोरबा: जुआ खेलते 13 जुआरी गिरफ्तार, 1.83 लाख का सामान जब्त; प्रधान पाठक और सरपंच भी पकड़े गए

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पुलिस ने मौके से नकदी, मोटर साइकिल और मोबाइल भी जब्त किए हैं। पसान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी। ग्राम तैलियामार में कुछ लोग रुपये-पैसे का दांव लगाकर जुआ खेल रहे थे। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस टीम ने दबिश दी। पुलिस को देखकर जुआरियों में हड़कंप मच गया। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी 13 आरोपियों को पकड़ लिया। जब्त सामग्री में 52 पत्ती ताश और 32 हजार रुपये नकद शामिल हैं। 2 मोटर साइकिल और 5 मोबाइल भी जब्त किए गए। जब्त सामग्री की कुल कीमत 1 लाख 83 हजार रुपये आंकी गई है। सभी आरोपियों पर जुआ अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है।गिरफ्तार आरोपियों में शैलेन्द्र जेम्स पिता केरल जेम्स, कुंपल सिंह पिता नंदलाल सिंह, रवि ठाकुर पिता रामसिंह ठाकुर, गजेन्द्र यादव पिता गोरेलाल यादव शामिल हैं। सोनसाय पिता डिहन साय, दशरथ खलखो पिता होलसाय खलखो, कैलाश कुजूर पिता रायसिंह और शैष्मन पिता घुरन राम भी पकड़े गए। चंद्रमान कौशिक पिता सीताराम कौशिक, राजकुमार रजक पिता रामसुंदर रजक, समारू पिता चंदा और अनुराग वर्मा पिता स्वामिल वर्मा भी गिरफ्तार हुए हैं। सहदेव आर्मो पिता रामायण सिंह आर्मो भी इन जुआरियों में शामिल है।पकड़े गए 13 जुआरियों में धीरपाल यादव भी शामिल है। वह प्राथमिक शाला पंडरीपानी में प्रधान पाठक के पद पर तैनात है। सहदेव आर्मो ग्राम पंचायत बैरा के सरपंच हैं। पसान पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्र के जुआरियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने ऐसी कार्रवाई जारी रखने की बात कही है।