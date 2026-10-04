फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Major accident in Kusmunda mine, two heavy trailers collided, one driver died trapped in cabin

कोरबा: कुसमुंडा खदान में दो भारी ट्रेलरों की आमने-सामने टक्कर, एक चालक की मौत; दूसरा गंभीर घायल

Sun, 04 Oct 2026 10:15 PM IST
कोरबा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कोरबा Published by: कोरबा ब्यूरो Updated Sun, 04 Oct 2026 10:15 PM IST
सार

कोरबा की कुसमुंडा खदान में दो भारी ट्रेलर वाहनों की आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। हादसे में एक चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद कर्मचारियों और ग्रामीणों ने कंपनी प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

विज्ञापन
Major accident in Kusmunda mine, two heavy trailers collided, one driver died trapped in cabin
दो भारी वाहनों में टक्कर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

जिले की सबसे बड़ी कुसमुंडा खदान में एक बार फिर बड़ा हादसा हो गया है। खदान के अंदर दो भारी ट्रेलर वाहनों में आमने-सामने जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में एक चालक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद खदान में हड़कंप मच गया और कर्मचारियों में भारी आक्रोश देखने को मिला।

विज्ञापन


नीलकंठ कंपनी को मिला है कोयला परिवहन का काम
जानकारी के अनुसार, कुसमुंडा माइंस में कोयला परिवहन का काम नीलकंठ कंपनी को मिला है, जिसने पीकेएस कंपनी को पेटी ठेके पर काम दे रखा है। शनिवार दोपहर दोनों कंपनियों के ट्रेलर वाहन खदान में कोयला परिवहन कर रहे थे। इसी दौरान दोनों ट्रेलर आपस में भिड़ गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि एक ट्रेलर का चालक केबिन में ही फंस गया।
विज्ञापन


रेस्क्यू के बाद बाहर निकाला चालक, लेकिन हो चुकी थी मौत
मौके पर मौजूद कर्मचारियों ने काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर चालक को केबिन से बाहर निकाला, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मृतक चालक की पहचान विश्व प्रसाद बिट्टू के रूप में हुई है, जो रेलिया गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। वह पिछले कई महीनों से कंपनी में चालक के रूप में काम कर रहा था। वहीं, दूसरे वाहन का चालक गंभीर रूप से घायल है, जिसे उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


हादसे के बाद कंपनी के खिलाफ शुरू हुआ विरोध
घटना के बाद खदान में बड़ी संख्या में कर्मचारी और ग्रामीण एकत्रित हो गए। लोगों ने कंपनी प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। इस दौरान काफी देर तक हंगामा चलता रहा।

मुआवजा और नौकरी की मांग पर बनी सहमति
सूचना मिलते ही कुसमुंडा थाना प्रभारी मृत्युंजय पांडे मौके पर पहुंचे और आक्रोशित लोगों को समझाइश दी। परिजनों ने मृतक के लिए उचित मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की मांग रखी। प्रबंधन की ओर से मांगों पर सहमति दिए जाने के बाद आंदोलन समाप्त हुआ।

लगातार हादसों से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल
बताया जा रहा है कि कुसमुंडा खदान में लगातार हादसे हो रहे हैं। अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था और कंपनी की लापरवाही को लेकर कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय लोगों का आरोप है कि संबंधित विभाग की कार्रवाई औपचारिकता तक ही सीमित नजर आती है।


ओवरलोडिंग और तेज रफ्तार पर भी उठे सवाल
स्थानीय लोगों के अनुसार, खदान में ओवरलोडिंग, तेज रफ्तार और सुरक्षा मानकों की अनदेखी आम बात हो गई है। इसके चलते आए दिन हादसे होने के आरोप लगाए जा रहे हैं। लोगों ने मामले की उच्च स्तरीय जांच कराने और खदान में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग की है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed