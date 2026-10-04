धमतरी: मड़ेली में हुए हत्याकांड पर आया फैसला, न्यायालय ने आरोपी को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

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दरअसल, 15 मार्च 2025 को होली के दूसरे दिन ग्राम मड़ेली के भाठापारा गौठान के पास किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। इसी दौरान आरोपी चेतन साहू ने गजेन्द्र साहू उर्फ बिट्टू के सिर पर लकड़ी के बत्ते से जोरदार वार कर दिया। हमला इतना गंभीर था कि गजेन्द्र साहू बुरी तरह घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जिंदगी और मौत से जूझते हुए आखिरकार उनकी मौत हो गई। हत्या की खबर से गांव में सनसनी फैल गई।मामले में कुरूद थाना और चौकी बिरेझर पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया, गवाहों के बयान दर्ज किए और आरोपी के मेमोरण्डम के आधार पर हमले में इस्तेमाल लकड़ी का बत्ता बरामद किया। बरामद साक्ष्य को एफएसएल जांच के लिए भेजा गया। तमाम साक्ष्यों को जोड़ते हुए पुलिस ने न्यायालय में अभियोग पत्र पेश किया।मामला अदालत में चला और करीब 1 साल 4 माह 14 दिन बाद 4 अक्टूबर 2026 को हत्याकांड का फैसला आया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, कुरूद ने अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर आरोपी चेतन साहू को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दोषी माना। अदालत ने आरोपी को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड से दंडित किया।इस मामले में पुलिस की विवेचना को भी अहम माना गया है। धमतरी एसपी भावना पांडेय ने प्रकरण में प्रभावी जांच और पुख्ता साक्ष्य जुटाने के लिए तत्कालीन चौकी प्रभारी बिरेझर एवं विवेचक निरीक्षक चन्द्रकांत साहू के कार्य की सराहना की है। एसपी ने उन्हें पुरस्कृत किए जाने की घोषणा भी की है। यानी जिस होली के अगले दिन मड़ेली में विवाद ने खूनी रूप ले लिया था, उसी मामले में 1 साल 4 माह 14 दिन बाद अदालत के फैसले ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुना दी।