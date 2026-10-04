छत्तीसगढ़: कुरुद राइस मिल में युवती पर चाकू से ताबड़तोड़ कई वार, इलाज के दौरान मौत; कथित प्रेमी गिरफ्तार

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यह सनसनीखेज वारदात धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र के अंतर्गत भोथली रोड स्थित श्री बालाजी राइस मिल में हुई। मृतका मूल रूप से कोंडागांव जिले के ग्राम कानागांव की रहने वाली थी। वह पिछले कुछ महीनों से इस राइस मिल में मजदूरी का काम कर रही थी।मिल में काम करने के दौरान ही उसकी पहचान भाठागांव निवासी आरोपी दुलेश्वर टंडन से हुई, जो उसी राइस मिल में काम करता था। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी दुलेश्वर युवती को पसंद करता था। इसी बीच उसे संदेह हुआ कि समिता किसी दूसरे युवक से भी फोन पर बातचीत करती है।पुलिस के अनुसार, इसी चरित्र शंका और जलन के चलते आरोपी शुक्रवार देर रात चाकू लेकर सीधे युवती के कमरे में घुस गया। युवती कुछ समझ पाती, इससे पहले आरोपी ने उस पर चाकू से ताबड़तोड़ 9 से 10 बार जानलेवा वार कर दिए। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।चाकू के हमले में युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। उसे लहूलुहान हालत में तत्काल धमतरी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए इलाज शुरू किया। हालांकि, इलाज के दौरान युवती ने दम तोड़ दिया।घटना की गंभीरता को देखते हुए कुरुद पुलिस ने तत्काल घेराबंदी शुरू की। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुछ ही घंटों के भीतर आरोपी दुलेश्वर टंडन को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे रिमांड पर जेल भेज दिया गया।एडिशनल एसपी डीसी पटेल ने मामले की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया कि आरोपी युवक को पहले हत्या के प्रयास और अब युवती की मौत के बाद हत्या की धाराओं के तहत संबंधित प्रावधानों में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर रिमांड पर जेल भेज दिया है। मामले में आगे की कानूनी जांच की जा रही है।