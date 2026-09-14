सीजी: गणेश उत्सव से पहले कोरबा पुलिस का बदमाशों पर शिकंजा, 64 गुंडों की लगाई क्लास; 105 पर कार्रवाई

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कोतवाली थाना परिसर में 64 निगरानी बदमाशों और गुंडों को तलब कर पुलिस ने क्लास ली। स्पष्ट चेतावनी दी गई कि त्योहार के दौरान किसी भी तरह की गुंडागर्दी, दादागिरी या अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। जो बदमाश उपस्थित नहीं हुए उन्हें थाना आकर हाजिरी लगाने को कहा गया है।पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी के निर्देश पर जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। गणेश उत्सव को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने तथा जिले में शांति एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से असामाजिक तत्वों, पूर्व बदमाशों, फरार आरोपियों और लंबित अपराधों के आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई तेज की गई है।अभियान के तहत एक ही दिन में 105 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई।50 गिरफ्तारी वारंट तामील कर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।10 स्थायी वारंट तामील कर लंबे समय से फरार चल रहे आरोपियों को पकड़ा गया 43 लंबित अपराधों के आरोपियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की गई।2 आरोपियों के विरुद्ध प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत कार्रवाई की गई।शांति और सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता।कोरबा पुलिस ने कहा कि गणेश उत्सव के दौरान शांति, सुरक्षा और कानून-व्यवस्था सर्वोच्च प्राथमिकता है। असामाजिक तत्वों और पूर्व बदमाशों पर सतत निगरानी रखी जा रही है। फरार आरोपियों, वारंटियों और कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि गणेश उत्सव शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं और कानून-व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें।