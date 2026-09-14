कोरबा: शराब के नशे में तलवार लेकर सड़क पर उतरा युवक, मोहल्ले में मचाया आतंक; पुलिस से भी भिड़ा, गिरफ्तार

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जानकारी के अनुसार काशी नगर निवासी 25 वर्षीय लोकेश चंद्रा शराब के नशे में धुत होकर घर से तलवार लेकर बाहर निकल आया और सड़क पर लहराने लगा। वह आने-जाने वाले लोगों को अपशब्द कहते हुए मारने की धमकी दे रहा था। अचानक हुई इस घटना से स्थानीय लोग सहम गए और अपने घरों में दुबक गए। कुछ लोगों ने हिम्मत दिखाते हुए तत्काल इसकी सूचना सिविल लाइन पुलिस को दी।सिविल लाइन थाना प्रभारी आस्था शर्मा ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस टीम तत्काल मौके पर रवाना हुई। मौके पर युवक तलवार लहराते हुए हंगामा कर रहा था। पुलिस को देखकर उसने भागने की कोशिश की और पुलिस टीम से भी उलझ गया। लेकिन जवानों ने सूझबूझ दिखाते हुए उसे घेराबंदी कर दबोच लिया और थाने ले आए। मौके से पुलिस ने एक बड़ी धारदार तलवार भी बरामद की है।आरोपी की पहचान लोकेश चंद्रा पिता स्व. रामलाल चंद्रा, उम्र 25 वर्ष, निवासी ओल्ड काशी नगर के रूप में हुई है। आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट 25, 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई के बाद इलाके में शांति का माहौल है। स्थानीय लोगों ने पुलिस की कार्रवाई की सराहना की है। पुलिस ने अपील की है कि इस तरह की किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते कार्रवाई की जा सके।