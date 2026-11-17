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संदिग्ध परिस्थितियों में शव मिलने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, बाबूलाल मंगलवार को नहाने के लिए घर से खोलार नदी गया था। वह लंबे समय से अस्वस्थ चल रहा था, ऐसा बताया जा रहा है। दोपहर तक घर वापस न लौटने पर परिजनों को चिंता हुई। इसी दौरान मवेशी चराने गए कुछ ग्रामीणों ने नदी में शव देखा।ग्रामीणों ने तत्काल इसकी सूचना वार्ड पार्षद पति शिवरतन को दी। शिवरतन ने बांकीमोंगरा थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी। थाना प्रभारी राम कुमार साव पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मौके पर स्थिति का जायजा लिया और पंचनामा कार्रवाई की।पुलिस को नदी किनारे मृतक के कपड़े, हाफ पैंट और गमछा मिला है। वहां एक लाठी, गुड़ाखू की डिब्बी और हरे रंग का निरमा साबुन भी मिला। एक छोटी तेल की डिब्बी भी घटनास्थल से बरामद हुई। मृतक के हाथ में गोल्डन रंग की घड़ी भी पहनी हुई थी। सामान को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि वह नहाने के दौरान हादसे का शिकार हुआ।फिलहाल व्यक्ति की मौत का वास्तविक कारण स्पष्ट नहीं हो पाया है। आशंका है कि अस्वस्थ होने के कारण नहाते समय तबीयत बिगड़ने से डूबने से मौत हुई होगी। पुलिस सभी पहलुओं से मामले की गहन जांच कर रही है। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। थाना प्रभारी ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का खुलासा होगा।