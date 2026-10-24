कोरबा: फोन पर गाली-गलौज के बाद जानलेवा हमला, 12-15 युवकों पर आरोप; एएसआई के बेटे का नाम आने से चर्चा तेज

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

पुलिस के अनुसार, शांतिनगर निवासी 21 वर्षीय कुणाल आजाद ने शिकायत दर्ज कराई कि 22 अक्टूबर 2026 की रात करीब 11 बजे उसके मोबाइल पर अलग-अलग नंबरों से फोन आए। फोन करने वालों ने कथित तौर पर अश्लील गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी। शिकायतकर्ता के बार-बार समझाने के बावजूद फोन कॉल और धमकियां जारी रहीं।शिकायत के मुताबिक, रात करीब 1 से 1:30 बजे के बीच दोबारा फोन कर गाली-गलौज और धमकी दी गई। इसके बाद रात करीब 1:30 से 2 बजे के बीच 8 से 10 मोटरसाइकिलों पर सवार 12 से 15 लोग शांतिनगर पहुंच गए।शिकायतकर्ता का आरोप है कि मौके पर पहुंचे लोगों के पास डंडे, रॉड, चाकू और तलवार जैसे हथियार थे। उन्होंने उस पर जानलेवा हमला करने और गले पर वार करने की कोशिश की। कुणाल ने किसी तरह अपना बचाव किया। आरोप है कि बीच-बचाव करने पहुंचे मोहल्ले के युवक खिलेश साहू पर भी हमला किया गया। परिजनों के हस्तक्षेप से दोनों की जान बच सकी।मामले में बांकीमोंगरा थाने में अपराध क्रमांक 220/2026 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 351(3), 109(1), 189(1), 189(2), 189(4) और 190 में अपराध दर्ज किया गया है।पुलिस ने मामले में प्रेमनगर निवासी 24 वर्षीय रौनक सिंह, पिता स्वर्गीय संजय सिंह, को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया है। इसके अलावा एक विधि से संघर्षरत बालक को भी पकड़ा गया है। जांच के दौरान पुलिस ने प्रार्थी के बयान दर्ज किए और एफएसएल टीम से घटनास्थल का निरीक्षण कराया। हमले में इस्तेमाल किए गए दो चाकू और पांच मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। पुलिस के मुताबिक, घटना में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।इस मामले में घनश्याम वैष्णव उर्फ डिम्पल का नाम भी सामने आने की बात कही जा रही है। बताया जा रहा है कि उसके पिता बांकीमोंगरा थाने में सहायक उप निरीक्षक (ASI) के पद पर पदस्थ हैं। स्थानीय स्तर पर चर्चा है कि घनश्याम को पूछताछ के लिए थाने लाया गया था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई।हालांकि, घनश्याम की भूमिका और गिरफ्तारी नहीं होने के कारणों को लेकर पुलिस की आधिकारिक पुष्टि सामने आना बाकी है। मामले में सभी आरोपियों की भूमिका की जांच जारी है।