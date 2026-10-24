दुर्ग: अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी महिला डिपोर्ट, फर्जी दस्तावेज की जांच शुरू

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दुर्ग जिले में अवैध रूप से रह रही बांग्लादेशी नागरिक रीना अख्तर को भारत से डिपोर्ट कर दिया गया है। दुर्ग पुलिस की विशेष कार्यबल (एसटीएफ) टीम ने पश्चिम बंगाल में इंटेलिजेंस ब्यूरो और सीमा सुरक्षा बल के सहयोग से यह समन्वित कार्रवाई पूरी की। पुलिस प्रशासन ने नियमानुसार पूरी प्रक्रिया का पालन करते हुए 23 अक्तूबर 2026 को इस महिला को देश से बाहर भेजने का कार्य संपन्न किया।