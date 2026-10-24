कबीरधाम में जनमन आवास के नाम पर कथित ठगी: तीन हितग्राहियों से 2.40 लाख लेने का आरोप, ठेकेदार पर एफआईआर

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शिकायत के मुताबिक, ग्राम पंचायत बेंदा के आश्रित ग्राम दुलदुला निवासी राजिम धुर्वे, उनके बड़े भाई सोनेलाल धुर्वे और पड़ोसी छिरवैया धुर्वे के नाम पर प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना के तहत मकान स्वीकृत हुए थे। आरोप है कि पूर्व सरपंच पति शेख निजामुद्दिन ने तीनों के मकान बनवाने की जिम्मेदारी ली थी। हितग्राहियों का आरोप है कि ठेकेदार ने आवास निर्माण के नाम पर उनसे रकम ली, लेकिन मकानों का निर्माण पूरा नहीं कराया। शिकायत में प्रत्येक हितग्राही से 80-80 हजार रुपये, कुल 2 लाख 40 हजार रुपये लेने का आरोप लगाया गया है। रकम वापस मांगने पर पैसे नहीं लौटाए जाने के बाद हितग्राहियों ने पुलिस से शिकायत की।जिले में प्रधानमंत्री जनमन आवास निर्माण से जुड़े कथित धोखाधड़ी के दो अन्य मामले भी दर्ज हो चुके हैं। ग्राम आमानारा निवासी बैसाखू बैगा ने ठेकेदार तुमेश गोड़ के खिलाफ तरेगांव जंगल थाने में शिकायत की थी। वहीं, ग्राम राजाढ़ार निवासी देवसिंह ने ठेकेदार कुमार मेरावी के खिलाफ चिल्फी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस तरह जिले में योजना से जुड़े तीन मामलों में अब तक कुल 7.49 लाख रुपये की कथित ठगी के आरोप सामने आए हैं।कवर्धा विधायक और छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि आवास निर्माण के नाम पर हितग्राहियों से धोखाधड़ी और सरकारी योजना की राशि के दुरुपयोग के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, मामले में आरोपों की अंतिम पुष्टि जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगी।