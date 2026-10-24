धमतरी: उपद्रव मचाने वाले छह नाबालिग सहित एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार, अन्य की तलाश जारी

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पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, 21 अक्टूबर 2024 की दरमियानी रात 15 से 20 युवकों का एक समूह मराठा पारा और बांसपारा वार्ड में पहुंचा था। आरोप है कि युवकों ने अपने चेहरे गमछे से ढक रखे थे और उनके हाथों में लाठी, डंडे, लोहे की रॉड, तलवार और चाकू जैसे हथियार थे।शिकायत में बताया गया कि युवकों ने कथित तौर पर अश्लील गालियां दीं, जान से मारने की धमकी दी और घरों के दरवाजों व दुकानों के शटर पर वार किए। घटना के बाद इलाके के लोगों में नाराजगी फैल गई।घटना से नाराज मराठा समाज के लोग बड़ी संख्या में कोतवाली थाने पहुंचे और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। समाज की ओर से लिखित शिकायत दिए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की।जांच के दौरान पुलिस ने सात लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इनमें छह नाबालिग पाए गए, जबकि बालिग आरोपी की पहचान नोमेश पटेल उर्फ आर्यन, निवासी विंध्यवासिनी वार्ड, कारगिल चौक, धमतरी के रूप में हुई।पुलिस ने पकड़े गए लोगों से घटना में इस्तेमाल किए जाने के आरोप वाले धारदार चाकू, बांस के डंडे और अन्य सामग्री जब्त की है। बालिग आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। वहीं, छह नाबालिगों को किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने की प्रक्रिया की जा रही है।पुलिस का कहना है कि घटना में शामिल अन्य लोगों की तलाश जारी है। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।