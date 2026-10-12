कांकेर: कानागांव में ग्रामीणों ने पादरियों के प्रवेश पर लगाई रोक, धर्मांतरण के विरोध में लगाया बोर्ड

जिले की ग्राम पंचायत कानागांव में ग्रामीणों ने पादरियों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए गांव की सीमा पर सूचना बोर्ड लगा दिया है। अंतागढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले इस गांव के लोगों ने धर्मांतरण के विरोध में यह कदम उठाया है। यह मामला 11 अक्तूबर को आयोजित विशेष कार्यक्रम के बाद सामने आया। क्षेत्र में आयोजित सेक्टर स्तरीय गायता जोहारनी कार्यक्रम समाप्त होने के बाद ग्रामीणों ने गांव की सीमा पर यह पाबंदी संबंधी सूचना बोर्ड स्थापित किया। स्थानीय निवासियों का स्पष्ट कहना है कि वे गांव में धर्मांतरण की गतिविधियों के खिलाफ हैं और इसी वजह से उन्होंने यह निर्णय लिया है।

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