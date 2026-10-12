फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Chhattisgarh: Landslide on Jagdalpur-Kirandul rail route; passenger woes to increase from October 13 to 22

सीजी: जगदलपुर-किरंदुल रेलमार्ग पर भूस्खलन, 13 से 22 अक्तूबर तक यात्रियों की बढ़ेंगी मुश्किलें; कई ट्रेनें रद्द

Mon, 12 Oct 2026 06:04 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रायपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Mon, 12 Oct 2026 06:04 PM IST
सार

जगदलपुर रेल मार्ग पर एमवीजी और सीटीएस स्टेशनों के बीच भूस्खलन से रेल यातायात प्रभावित हुआ है। रेलवे ने चार एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द कर दी हैं, जबकि हावड़ा और भुवनेश्वर मार्ग की कई ट्रेनों का परिचालन सीमित किया है।

विज्ञापन
Chhattisgarh: Landslide on Jagdalpur-Kirandul rail route; passenger woes to increase from October 13 to 22
स्पेशल ट्रेन।  - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ईस्ट कोस्ट रेलवे के रायगड़ा रेल मंडल के अंतर्गत एमवीजी और सीटीएस स्टेशनों के बीच भूस्खलन होने से रेल यातायात प्रभावित हो गया है। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जगदलपुर और किरंदुल क्षेत्र से चलने वाली चार एक्सप्रेस ट्रेनों को रद्द कर दिया है। इसके अलावा हावड़ा और भुवनेश्वर से जगदलपुर आने-जाने वाली कुछ ट्रेनों का परिचालन भी आंशिक रूप से प्रभावित रहेगा। इन ट्रेनों को निर्धारित अवधि में जगदलपुर के बजाय केआरपीयू स्टेशन तक ही चलाया जाएगा।

विज्ञापन

भूस्खलन के कारण पटरियों पर मिट्टी और मलबा आने से बस्तर संभाग के यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। रेलवे प्रशासन के अनुसार, इस अस्थायी व्यवस्था के चलते यात्रियों को 20 से 22 अक्तूबर तक आवागमन में असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।

विज्ञापन


चार एक्सप्रेस ट्रेनें रद्द
भूस्खलन के कारण रेलवे ने चार एक्सप्रेस ट्रेनों को निर्धारित अवधि के लिए रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें विशाखापट्टनम-किरंदुल और राउरकेला-जगदलपुर के बीच चलने वाली ट्रेनें दोनों दिशाओं में शामिल हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

ट्रेन संख्या 18515 विशाखापट्टनम-किरंदुल एक्सप्रेस 13 से 20 अक्तूबर तक रद्द रहेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 18516 किरंदुल-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस भी 13 से 20 अक्तूबर तक नहीं चलेगी। इसी तरह ट्रेन संख्या 18107 राउरकेला-जगदलपुर एक्सप्रेस 13 से 20 अक्तूबर तक रद्द रहेगी। वहीं, ट्रेन संख्या 18108 जगदलपुर-राउरकेला एक्सप्रेस 14 से 21 अक्तूबर तक रद्द की गई है। इन ट्रेनों के रद्द होने से बस्तर क्षेत्र के यात्रियों को दैनिक आवागमन और लंबी दूरी की यात्रा के लिए वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ेगा।


हावड़ा और भुवनेश्वर मार्ग की ट्रेनों का परिचालन सीमित
रेलवे प्रशासन ने हावड़ा और भुवनेश्वर से जगदलपुर आने-जाने वाली ट्रेनों के परिचालन में भी बदलाव किया है। इन ट्रेनों को निर्धारित अवधि में जगदलपुर के बजाय केआरपीयू स्टेशन तक ही चलाया जाएगा।

ट्रेन संख्या 18005 हावड़ा-जगदलपुर एक्सप्रेस 13 से 20 अक्तूबर तक केआरपीयू स्टेशन तक ही चलेगी। वापसी में ट्रेन संख्या 18006 जगदलपुर-हावड़ा एक्सप्रेस 15 से 22 अक्तूबर तक केआरपीयू स्टेशन से ही रवाना होगी।

इसी तरह ट्रेन संख्या 18447 भुवनेश्वर-जगदलपुर एक्सप्रेस 13 से 20 अक्तूबर तक केआरपीयू स्टेशन तक ही संचालित होगी। वहीं, ट्रेन संख्या 18448 जगदलपुर-भुवनेश्वर एक्सप्रेस 14 से 21 अक्तूबर तक केआरपीयू स्टेशन से अपनी यात्रा शुरू करेगी। इन बदलावों के कारण संबंधित तिथियों में यात्रियों को जगदलपुर तक सीधी रेल सेवा नहीं मिल सकेगी। ऐसे में उन्हें आगे की यात्रा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।

यात्रियों से सतर्कता बरतने की अपील
भूस्खलन के बाद रेलवे के तकनीकी कर्मचारी पटरियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और मरम्मत कार्य में जुटे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए ट्रेनों के परिचालन में ये अस्थायी बदलाव किए गए हैं।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा पर निकलने से पहले संबंधित ट्रेन की अद्यतन स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त करें। साथ ही, अपनी यात्रा की तारीख, ट्रेन के परिचालन और गंतव्य स्टेशन की पुष्टि करने के बाद ही सफर शुरू करें। इस व्यवधान के कारण बस्तर संभाग के यात्रियों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed