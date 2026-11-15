धमतरी: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू, पहले दिन 2,629 मीट्रिक टन धान खरीदा, 1,015 किसानों ने कटाए टोकन

खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के तहत समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का शुभारंभ 15 नवंबर को जिले के उपार्जन केंद्रों में हुआ। खरीदी के पहले दिन किसानों में धान विक्रय को लेकर उत्साह देखा गया। जिले के 102 धान उपार्जन केंद्रों में कुल 688 किसानों ने टोकन के माध्यम से धान विक्रय के लिए पंजीयन कराया था। इन किसानों से कुल 2,629 मीट्रिक टन (26,290 क्विंटल) धान की खरीदी की गई।

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धान खरीदी के दूसरे दिन 16 नवंबर के लिए भी किसानों ने अच्छी भागीदारी दिखाई है। जिले में कुल 1,015 किसानों ने धान विक्रय के लिए टोकन कटाया है। इन किसानों से निर्धारित तिथि पर कुल 3,670.78 मीट्रिक टन (36,707.80 क्विंटल) धान का उपार्जन किया जाएगा। इससे स्पष्ट है कि खरीदी प्रक्रिया के शुरुआती दिनों में ही किसान अपनी उपज विक्रय के लिए उपार्जन केंद्रों तक पहुंच रहे हैं।उल्लेखनीय है कि इस वर्ष धमतरी जिले में कुल 1 लाख 31 हजार 491 किसानों का पंजीयन किया गया है। इन किसानों की कुल पंजीकृत भूमि का रकबा 1 लाख 30 हजार 659 हेक्टेयर है, जबकि धान का कुल पंजीकृत रकबा 1 लाख 22 हजार 58 हेक्टेयर दर्ज किया गया है। बड़ी संख्या में पंजीकृत किसानों की सुविधा और धान खरीदी की प्रक्रिया को सुचारु बनाए रखने के लिए जिले के उपार्जन केंद्रों में आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।प्रशासन द्वारा उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा, व्यवस्थित तौल, बारदाना, पेयजल, छाया तथा अन्य जरूरी व्यवस्थाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। साथ ही खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखने और किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं।जिला प्रशासन ने किसानों से निर्धारित तिथि के टोकन के अनुसार ही उपार्जन केंद्रों में धान लाने तथा खरीदी संबंधी दिशा-निर्देशों का पालन करने की अपील की है, ताकि सभी किसानों की उपज का सुव्यवस्थित एवं सुगमतापूर्वक उपार्जन सुनिश्चित किया जा सके।