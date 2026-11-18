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विद्युत वितरण कंपनी के रवेली और मरका केंद्रों में वर्ष 2019-20 से वर्ष 2022-23 की अवधि के दौरान यह वित्तीय अनियमितता हुई। आरोपी मनोज साहू सहायक ग्रेड-03 के पद पर कार्यरत था और उसके पास कंपनी के राजस्व संग्रह को बैंक में जमा कराने का प्रभार था। रवेली केंद्र में पदस्थापना के दौरान उसने तीन करोड़ 17 लाख 90 हजार 699 रुपये की बड़ी धनराशि बैंक खाते में जमा नहीं कराई। इसके बाद मरका केंद्र में प्रभार संभालते हुए उसने एक करोड़ 12 लाख 69 हजार 171 रुपये की राशि भी बैंक में जमा करने से रोक ली। इस तरह दोनों वितरण केंद्रों से कुल मिलाकर चार करोड़ 30 लाख 59 हजार 870 रुपये की राशि का गबन किया गया।मामले का खुलासा तब हुआ, जब विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों ने खातों का ऑडिट किया। अनियमितता सामने आने पर रवेली केंद्र के सहायक अभियंता सुनील कुमार गुप्ता ने पिपरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना आगे बढ़ने पर मरका केंद्र के सहायक अभियंता संदीप कुमार सोनी ने भी आरोपी कर्मचारी के खिलाफ अलग से शिकायत पत्र सौंपा। पुलिस ने दोनों मामलों को जांच में शामिल करते हुए साक्ष्य जुटाने की प्रक्रिया शुरू की।पुलिस ने आरोपी मनोज साहू को हिरासत में लेकर की गई पूछताछ के दौरान आरोपी ने राशि का गबन करने की बात स्वीकार कर ली। अपराध स्वीकार करने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद पुलिस ने उसे सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया, जहां से न्यायाधीश ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने का आदेश दिया। पुलिस अब गबन की गई राशि की बरामदगी के लिए आगे की जांच कर रही है।