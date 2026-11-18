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जांच एजेंसियां दोनों आरोपितों को भारत लाने के लिए आवश्यक कानूनी और कूटनीतिक औपचारिकताएं पूरी करने में जुटी हुई हैं। इस संबंध में जरूरी दस्तावेज और प्रक्रियाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है। प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने के लिए अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन यानी इंटरपोल तथा दुबई प्रशासन के साथ बेहतर समन्वय स्थापित किया जा रहा है। दुबई प्रशासन की ओर से कानूनी मंजूरी मिलने के तुरंत बाद दोनों आरोपितों को भारत लाया जा सकता है। भारत लाते ही दोनों को रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से जांच एजेंसियां उन्हें पूछताछ के लिए रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही हैं।विकास अग्रवाल उर्फ सुब्बू से शराब घोटाले में कथित वित्तीय लेन-देन, अन्य आरोपितों के साथ उसके संपर्कों और पूरे नेटवर्क पर विस्तार से पूछताछ की जा सकती है। दूसरी तरफ, महादेव ऑनलाइन सट्टा मामले में रवि उप्पल से सट्टा नेटवर्क के संचालन, पैसों के लेन-देन और विदेशों में फैले कथित कारोबार से जुड़े कई सवाल किए जाने की संभावना है। जांच अधिकारियों को उम्मीद है कि दोनों से मिलने वाली जानकारियां इस पूरे मामले की कड़ियों को आपस में जोड़ने में मददगार साबित होंगी।जांच एजेंसियों को उम्मीद है कि दोनों आरोपितों से पूछताछ के दौरान कथित हवाला नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग और विदेशों में मौजूद संपत्तियों से जुड़े अहम सुराग मिल सकते हैं। हालांकि, दोनों आरोपितों को भारत लाने की पूरी प्रक्रिया अभी कानूनी और कूटनीतिक औपचारिकताओं पर निर्भर है। प्रत्यर्पण की मंजूरी मिलने के बाद ही आगे की कानूनी कार्रवाई संभव हो पाएगी। दोनों आरोपितों के रायपुर की विशेष अदालत में पेश होने और पूछताछ शुरू होने के बाद जांच को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।