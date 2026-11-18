सीएम विष्णुदेव साय कैबिनेट की बैठक 18 नवंबर को सिविल लाइन स्थित सीएम हाउस रायपुर में होगी। इसकी अध्यक्षा मुख्यमंत्री साय करेंगे। बैठक में बीजेपी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। इस अहम बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा कर फैसले लिए जा सकते हैं। बुधवार सुबह 11:30 बजे से बैठक शुरू होगी। बैठक में चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण फैसलों पर मुहर लग सकती है।

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