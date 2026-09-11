सीजी: सीआरपीएफ हेडक्वार्टर में घुस आया 20 फीट लंबा अजगर, जवानों ने वन विभाग के साथ किया सुरक्षित रेस्क्यू

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अजगर को देखने के बाद इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और CRPF जवानों के साथ मिलकर अजगर को सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू करने की कार्रवाई शुरू की। विशाल आकार होने के कारण अजगर को पकड़ना आसान नहीं था, इसलिए टीम ने काफी सावधानी और सूझबूझ के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया।रेस्क्यू के दौरान अजगर को किसी तरह की चोट न पहुंचे और आसपास मौजूद जवानों की सुरक्षा भी बनी रहे, इसका विशेष ध्यान रखा गया। टीम ने धीरे-धीरे अजगर को नियंत्रित किया और उसे सुरक्षित तरीके से बाहर निकाला। इस दौरान CRPF जवान भी वन विभाग की टीम के साथ लगातार सहयोग करते नजर आए।करीब 20 फीट लंबे इस अजगर को देखने के लिए आसपास मौजूद लोगों की भी नजरें उस ओर टिक गईं। इतने विशाल आकार के सांप को नजदीक से देखकर हर कोई हैरान था। हालांकि, जवानों और वन विभाग की टीम ने स्थिति को नियंत्रित रखा और लोगों को अजगर के पास जाने से रोका।दरअसल, सुकमा और बस्तर का बड़ा हिस्सा घने जंगलों और वन क्षेत्र से घिरा हुआ है। ऐसे इलाकों में मानव बस्तियों और सुरक्षा बलों के कैंप के आसपास कई बार वन्यजीवों की मौजूदगी देखने को मिलती है। जंगल से निकलकर सांप और दूसरे वन्यजीव भोजन या सुरक्षित स्थान की तलाश में कभी-कभी आबादी और सुरक्षा परिसरों तक भी पहुंच जाते हैं।CRPF हेडक्वार्टर परिसर में मिले इस विशालकाय अजगर को भी वन विभाग की टीम ने बिना नुकसान पहुंचाए सुरक्षित तरीके से रेस्क्यू किया। रेस्क्यू के बाद अजगर को उसके प्राकृतिक रहवास के अनुकूल सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया, ताकि वह जंगल में स्वतंत्र रूप से रह सके।इस पूरे घटनाक्रम में खास बात यह रही कि समय रहते जवानों ने अजगर को देखा और बिना किसी जोखिम के वन विभाग को सूचना दी। इसके बाद दोनों टीमों के समन्वय से करीब 20 फीट लंबे इस विशालकाय अजगर का सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। इस दौरान न तो अजगर को नुकसान पहुंचा और न ही किसी जवान या अन्य व्यक्ति के घायल होने की स्थिति बनी।सुकमा जैसे वन क्षेत्र से घिरे जिले में वन्यजीवों की मौजूदगी कोई असामान्य बात नहीं है, लेकिन CRPF हेडक्वार्टर जैसे सुरक्षा परिसर में करीब 20 फीट लंबे अजगर का पहुंचना जरूर लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन गया। रेस्क्यू का यह पूरा घटनाक्रम अब इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है।