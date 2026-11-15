सीजी: छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का वॉक-इन-इंटरव्यू स्थगित, 17 नवंबर को नहीं होगा साक्षात्कार

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विशेषज्ञ पदों पर अस्थायी भर्ती

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई में विशेषज्ञों की भर्ती की जानी है। इस इकाई में मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों का अस्थायी नियोजन किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के संचालन के उद्देश्य से इन पदों पर अस्थायी तौर पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना है। इसी नियोजन प्रक्रिया के तहत कृषि संचालनालय ने 17 नवंबर को वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि निश्चित की थी। हालांकि, अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए विभाग ने इस साक्षात्कार प्रक्रिया को तात्कालिक रूप से स्थगित कर दिया है। विज्ञापन



अभ्यर्थियों के लिए विभागीय निर्देश

संचालनालय कृषि द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। शासकीय योजना के तहत अस्थायी रोजगार पाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। कृषि विभाग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे स्थगित इंटरव्यू के संबंध में आगामी आदेश का इंतजार करें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन के लिए गठित राज्य स्तरीय परियोजना अनुश्रवण इकाई में विशेषज्ञों की भर्ती की जानी है। इस इकाई में मानव संसाधन एवं तकनीकी विशेषज्ञों का अस्थायी नियोजन किया जाना प्रस्तावित है। योजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के संचालन के उद्देश्य से इन पदों पर अस्थायी तौर पर विशेषज्ञों को नियुक्त किया जाना है। इसी नियोजन प्रक्रिया के तहत कृषि संचालनालय ने 17 नवंबर को वॉक-इन-इंटरव्यू की तिथि निश्चित की थी। हालांकि, अपरिहार्य कारणों का हवाला देते हुए विभाग ने इस साक्षात्कार प्रक्रिया को तात्कालिक रूप से स्थगित कर दिया है।संचालनालय कृषि द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए उपस्थित होने की जरूरत नहीं है। शासकीय योजना के तहत अस्थायी रोजगार पाने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए यह महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया गया है। कृषि विभाग ने अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे स्थगित इंटरव्यू के संबंध में आगामी आदेश का इंतजार करें।

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छत्तीसगढ़ के कृषि संचालनालय ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत होने वाले वॉक-इन-इंटरव्यू को अपरिहार्य कारणों के चलते स्थगित कर दिया है। यह साक्षात्कार पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 17 नवंबर को तय हुआ था। संचालनालय कृषि, छत्तीसगढ़ ने आधिकारिक सूचना जारी कर भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को सूचित किया है। पत्र में कहा गया है कि अभ्यर्थियों को फिलहाल निर्धारित तिथि पर साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।