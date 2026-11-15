बिलासपुर: दुष्कर्म के केस में फंसाने की धमकी देकर दवा व्यापारी से 4 लाख की वसूली, युवती पर केस दर्ज

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मेडिकल कॉम्प्लेक्स में दवा व्यापार करने वाले विशाल गोयल (480 ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वर्ष 2015 में तोरवा लॉयल रेसीडेंसी की निवासी सुखमति उर्फ प्रिया(35) उनके पास काम की तलाश में आई थी। जरूरतमंद होने के कारण उन्होंने उसे अपनी दुकान में कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में नौकरी पर रख लिया था।काम के दौरान दवा व्यापारी और कंप्यूटर ऑपरेटर युवती के बीच बातचीत और मेलजोल बढ़ गया। दोनों कई बार साथ में बाहर घूमने भी जाने लगे। इस दौरान ही युवती ने मोबाइल फोन में व्यापारी की तस्वीरें खींचकर रख लीं।कुछ वर्षों के बाद युवती का विवाह महाराष्ट्र में हो गया और वह ससुराल चली गई। हालांकि शादी के कुछ समय बाद ही वह पति को छोड़कर बिलासपुर लौट आई। आरोपी युवती ने फिर से दवा व्यापारी से संपर्क साध लिया और पुरानी जान-पहचान का हवाला देकर दोबारा नजदीकी बढ़ाने का प्रयास करने लगी।युवती ने व्यवसायी को बार-बार फोन करना शुरू कर दिया। जब व्यापारी ने उससे किसी भी तरह का संबंध रखने से इन्कार कर दिया, तो युवती ब्लैकमेलिंग करने लगी। उसने कथित तौर पर मोबाइल में मौजूद पुरानी तस्वीरों और वीडियो को इंटरनेट पर प्रसारित करने और व्यवसायी को समाज में बदनाम करने की धमकी देना शुरू कर दिया।व्यापारी ने उसकी बातों को मानने से मना कर दिया, तो आरोपी युवती ने दबाव बनाने के लिए दुष्कर्म के झूठे केस में फंसाने की धमकी दी और इसके बदले मोटी रकम की मांग करने लगी।सामाजिक बदनामी के डर से व्यापारी ने युवती को दो लाख रुपये नकद दे दिए। इसके बावजूद वह लगातार फोन कर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी देती रही और अतिरिक्त रुपये मांगती रही। परेशान होकर व्यापारी ने किस्तों में ऑनलाइन माध्यम से दो लाख रुपये से अधिक की रकम युवती के खाते में स्थानांतरित कर दी।इस तरह, युवती ने करीब 4 लाख रुपये ऐंठ लिए, पर मांग बंद नहीं हुई। वह लगातार धमकी देती रही और निरंतर और पैसों की मांग करती रही।लगातार धमकियों और शोषण से परेशान व्यवसायी ने सिटी कोतवाली थाने में पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने बैंक खातों के ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और अन्य उपलब्ध सबूतों की जांच की। पुष्टि के बाद आरोपी युवती सुखमति उर्फ प्रिया के खिलाफ जबरन वसूली का केस दर्ज कर लिया । सिटी कोतवाली थाना पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है।