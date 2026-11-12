रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर: रात 11 से सुबह 5 बजे तक ट्रेन में बंद रहेंगे मोबाइल चार्जिंग पॉइंट

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रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे इस निर्धारित समय का विशेष ध्यान रखें। रात 11:00 बजे से सुबह 5:00 बजे के बीच अपने मोबाइल फोन या अन्य उपकरण चार्जिंग पर न लगाएं। यह कदम आग लगने जैसी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायक होगा। रात के समय चार्जिंग पॉइंट के अत्यधिक उपयोग से ओवरहीटिंग का खतरा रहता है। इससे विद्युत उपकरणों को भी नुकसान पहुंच सकता है। रेलवे ने यात्रियों से यात्रा के दौरान इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के सुरक्षित उपयोग के दिशा-निर्देशों का पालन करने का आग्रह किया है। इस नई व्यवस्था में यात्रियों का सहयोग अपेक्षित है। यह पहल सुरक्षित और सुविधाजनक रेल यात्रा सुनिश्चित करने के लिए की गई है। यात्रियों की जागरूकता और सहयोग से ही सुगम यात्रा संभव है।यह निर्णय रेल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए लिया गया है। विद्युत उपकरणों के सुरक्षित उपयोग को सुनिश्चित करना इसका मुख्य लक्ष्य है। रात के समय कई यात्री अपने उपकरण चार्जिंग पर लगाकर सो जाते हैं। इससे शॉर्ट सर्किट या आग लगने का जोखिम बढ़ जाता है। रेलवे का उद्देश्य ऐसी संभावित दुर्घटनाओं को टालना है।दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने यात्रियों से इस नियम का पालन करने का अनुरोध किया है। उन्हें अपनी यात्रा के दौरान रेलवे के दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। यह व्यवस्था सभी के लिए सुरक्षित यात्रा अनुभव प्रदान करेगी। यात्रियों का सक्रिय सहयोग इस पहल की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है। जागरूकता से ही संरक्षित रेल यात्रा सुनिश्चित की जा सकती है।