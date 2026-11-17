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इस गंभीर मामले में मुंगेली सिटी कोतवाली पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की तीन अलग-अलग धाराओं में मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। दर्ज मामले के अनुसार, 25 वर्षीय भगतराम राजपूत को भारतीय न्याय संहिता की धारा 303(2) के तहत गिरफ्तार किया गया था। वह सरगांव थाना क्षेत्र के ग्राम कुमली का निवासी है। पुलिस उसे न्यायिक रिमांड के लिए न्यायालय लेकर आई थी। सुनवाई के दौरान पीठासीन अधिकारी ने आरोपी से उसका नाम पूछा। लेकिन भगतराम राजपूत ने नाम बताने से साफ इन्कार कर दिया। उपस्थित पुलिस अधिकारियों ने उसे नाम बताने का निर्देश दिया। इसके बाद आरोपी अचानक अत्यधिक उग्र हो गया और अदालत के भीतर हंगामा करने लगा।अदालत कक्ष में उग्र हुए आरोपी ने अचानक कटघरे से छलांग लगा दी। उसने वहां रखे कांच के फ्रेम को तोड़ने का प्रयास किया। आरोपी सीधे पीठासीन न्यायिक अधिकारी की टेबल तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान उसने कर्मचारियों के साथ बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया। उसने गाली-गलौज की और न्यायिक अधिकारी व कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी दी।आरोपी के इस अनियंत्रित कृत्य से शासकीय सेवकों के कार्य में व्यवधान पड़ा। न्यायालयीन कार्रवाई बाधित हुई और अदालत की गरिमा को ठेस पहुंची। इस घटना के बाद जिला न्यायालय में पदस्थ शिकायतकर्ता ने मुंगेली सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दी। पुलिस ने भगतराम राजपूत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 221, 296 और 351(3) के तहत मामला पंजीकृत किया है। मुंगेली सिटी कोतवाली पुलिस मामले की विवेचना कर रही है।