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टीम में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि रायपुर और जगदलपुर से आई एंटी करप्शन ब्यूरो की 18 सदस्यीय संयुक्त टीम ने दोपहर अधिकारी के निवास पर छापा मारकर यह कार्रवाई की थी। कारोबारी शोएब रंगरेज ने ब्यूरो में शिकायत दर्ज कराई थी कि ई-वे बिल के मामले में उनका ट्रक रोका गया था। इसे छोड़ने और जीएसटी प्रकरण में राहत प्रदान करने के बदले उनसे 1.50 लाख रुपये की रिश्वत मांगी जा रही थी। आरोप है कि यह रकम सीए इमरान मेमन के जरिये पहुंचाने को कहा गया था और मांग पूरी न करने पर चालान काटने की चेतावनी दी गई थी।पीड़ित व्यापारी शोएब रंगरेज ने रिश्वत मांगने से संबंधित साक्ष्यों के साथ ब्यूरो के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत की थी। एंटी करप्शन ब्यूरो ने शिकायत का गहन सत्यापन करने के बाद योजनाबद्ध तरीके से अधिकारी को पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। ब्यूरो के उप पुलिस अधीक्षक रमेश कुमार मरकाम ने बताया कि आरोपी अधिकारी के निवास पर आय से अधिक संपत्ति के अंदेशे में भी विस्तृत तलाशी ली जा रही है।