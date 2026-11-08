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जीपीएम: 79 साल की बुजुर्ग महिला के खाते से 13 बार निकले 2.79 लाख रुपये, बैंक स्टेटमेंट देख उड़े होश

Sun, 08 Nov 2026 01:58 PM IST
अमन कोशले न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही Published by: अमन कोशले Updated Sun, 08 Nov 2026 01:58 PM IST
सार

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में 79 वर्षीय महिला के SBI खाते से 13 बार में 2.79 लाख रुपये निकाल लिए गए। महिला ने साइबर सेल और गौरेला थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में साइबर ठगी और बैंक खातों से अनधिकृत रूप से रकम निकालने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। जोगीडोंगरी सारबहरा की 79 वर्षीय रतन बाला साहा इसका ताजा शिकार हुई हैं। उनके बैंक खाते से अज्ञात व्यक्ति ने कुल 2 लाख 79 हजार रुपये निकाल लिए।
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रतन बाला साहा का भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की गौरेला शाखा में खाता है। 7 मई 2026 को वह अपने खाते में जमा राशि का विवरण लेने बैंक पहुंची। जब उन्होंने खाते का विवरण निकलवाकर जांच की तो राशि असामान्य रूप से कम मिली। विवरण देखने पर पता चला कि 3 अप्रैल 2026 से 6 मई 2026 के बीच ठगी हुई। अज्ञात व्यक्ति ने कुल 13 बार लेन-देन कर यह रकम निकाली थी। बुजुर्ग महिला को इन सभी लेन-देन की कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने न तो स्वयं पैसे निकाले और न ही किसी को अनुमति दी थी। पीड़िता ने इस मामले की शिकायत पुलिस से की है।
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शिकायत और जांच
घटना की जानकारी मिलने के बाद रतन बाला साहा ने साइबर सेल गौरेला में शिकायत दर्ज कराई। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर उनकी शिकायत क्रमांक 3330**** दर्ज है। इसके बाद उन्होंने थाना गौरेला पहुंचकर थाना प्रभारी को लिखित आवेदन सौंपा। उन्होंने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पेंड्रा पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
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पुलिस से गुहार
पीड़िता ने पुलिस से बैंक खाते से हुए सभी संदिग्ध लेन-देन की जांच कराने का आग्रह किया। उन्होंने रकम निकालने वाले व्यक्ति की पहचान करने की भी गुहार लगाई। रतन बाला साहा ने धोखाधड़ी से निकाली गई राशि वापस दिलाने की मांग की है। पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी है। पीड़िता को पुलिस की कार्रवाई से न्याय मिलने की उम्मीद है।
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