बाढ़ के पानी में घिरी सरकारी शराब दुकान: अंदर फंसे दो सुरक्षाकर्मी, नगर सेना ने रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला

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बारिश के कारण बम्हनी गांव में बनी सरकारी शराब दुकान के चारों ओर जलभराव हो गया। मदिरा दुकान के भीतर मौजूद सुरक्षाकर्मी छगन लाल कुर्रे और ईद कुमार टंडन वहां सुरक्षा व्यवस्था संभाल रहे थे। देखते ही देखते बाढ़ के पानी ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। पानी की तेज धार के कारण दोनों कर्मचारी बाहर नहीं निकल सके। पानी का स्तर लगातार बढ़ता देखकर दोनों सुरक्षाकर्मी दुकान के भीतर ही असहाय स्थिति में फंसे रहे।पानी में पूरी तरह घिर जाने के बाद दोनों सुरक्षाकर्मियों ने सूझबूझ दिखाई। उन्होंने अपने मोबाइल फोन से एक वीडियो बनाकर अपनी गंभीर स्थिति की जानकारी दी। यह वीडियो प्रसारित होकर जिला प्रशासन के अधिकारियों तक पहुंच गया। कर्मचारियों के फंसे होने की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने तत्काल राहत कार्य शुरू कराया। अधिकारियों ने नगर सेना की बचाव टीम को बिना किसी देरी के मौके के लिए रवाना कर दिया।सूचना मिलते ही नगर सेना की विशेष राहत एवं बचाव टीम तत्काल बम्हनी गांव पहुंच गई। बचाव दल के सदस्यों ने विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए जलभराव वाले इलाके में प्रवेश किया। टीम ने योजनाबद्ध तरीके से बचाव अभियान चलाकर दुकान के भीतर फंसे सुरक्षाकर्मी छगन लाल कुर्रे और ईद कुमार टंडन को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। समय पर पहुंचे बचाव दल ने एक बड़ा हादसा टाल दिया, जिससे घटना में कोई जनहानि नहीं हुई।महानदी के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन मुस्तैद है। प्रशासन ने महानदी के किनारे बसे लगभग तीन दर्जन गांवों में अलर्ट जारी कर दिया है। अधिकारियों ने नदी-नालों और संवेदनशील जलभराव वाले इलाकों की निरंतर निगरानी शुरू कर दी है। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जलभराव वाले स्थानों और उफनते नदी-नालों के पास जाने से बचें।