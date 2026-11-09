छत्तीसगढ़: कार की चाबी नहीं मिली तो पड़ोसी ने पेट्रोल डालकर फूंक दी स्विफ्ट डिजायर, आरोपी पर केस दर्ज

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जानकारी के अनुसार, ग्राम सिवनी निवासी राजीव लोचन गुप्ता (36) की बस स्टैंड पर किराना दुकान है। उनके नाम पर स्विफ्ट डिजायर कार (CG 31 C 5578) पंजीकृत है। कार की बैटरी का चार्ज खत्म हो जाने के कारण उन्होंने वाहन को मुकेश शर्मा के घर के पास खड़ा कर लॉक कर दिया था।बताया गया कि गांव का ही बेटू उर्फ अभिनव शर्मा राजीव लोचन गुप्ता की दुकान पर पहुंचा। उसने पेंड्रा जाने के लिए कार की चाबी मांगी। राजीव ने चाबी देने से मना कर दिया। इससे नाराज होकर आरोपी ने कार में आग लगाने की धमकी दी। आरोप है कि कार मालिक के मना करने के बावजूद वह पेट्रोल लेकर पहुंचा और वाहन पर डालकर आग लगा दी।कार में आग लगते ही लपटें तेजी से उठने लगीं। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी डालकर आग बुझाने का प्रयास किया। प्रत्यक्षदर्शियों सौरभ साहू, दीनदयाल यादव और मिंटू कुशवाहा सहित अन्य लोगों ने भी आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन तब तक कार पूरी तरह जल चुकी थी।घटना के बाद राजीव लोचन गुप्ता ने सिवनी चौकी पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। शिकायत के आधार पर पुलिस ने बेटू उर्फ अभिनव शर्मा के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 324(5) के तहत अपराध दर्ज किया है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।