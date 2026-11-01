जीपीएम: चक्रवाती तूफान अर्नब के बाद बदला मौसम, 18 डिग्री पहुंचा तापमान; घने कोहरे से ढका पूरा इलाका

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गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में चक्रवाती तूफान 'अर्नब' का असर थमने के बाद पेंड्रा क्षेत्र में मौसम ने अचानक करवट ली है। रविवार सुबह से पूरे इलाके में घना कोहरा छाया रहा, जिससे जनजीवन प्रभावित हुआ। सड़कों, पेड़-पौधों और आसपास के क्षेत्रों में धुंध की सफेद चादर दिखाई दी।



घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता काफी कम हो गई। इस वजह से वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। वाहन चालकों को दिन में भी लाइट जलाकर सावधानी से सफर करना पड़ा। चक्रवात के दौरान हुई बारिश और तेज हवाओं से मौसम में ठंडक आई। इस ठंडक ने लोगों को गर्मी से राहत प्रदान की है। रविवार सुबह आसमान में बादल और कोहरे की धुंध छाई रही। इसके कारण सूर्य देव के दर्शन नहीं हुए। ठंडी हवाओं के चलते क्षेत्र के तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। पेंड्रा क्षेत्र का तापमान करीब 18 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। इससे सुबह और शाम के समय ठंड का एहसास बढ़ गया है।



जनजीवन पर असर

मौसम में आए इस बदलाव का असर लोगों की दिनचर्या पर भी दिखा। सुबह घरों से निकलने वाले लोगों को ठंड और कोहरे का सामना करना पड़ा। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को कम दृश्यता के कारण अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ी। सुबह कोहरे से ढका पेंड्रा क्षेत्र लोगों के बीच आकर्षण का केंद्र बना रहा।



तापमान में गिरावट

चक्रवाती तूफान 'अर्नब' के प्रभाव से पिछले दिनों क्षेत्र में बारिश और तेज हवाएं चली थीं। अब चक्रवात का असर कम होने के बाद मौसम में ठंडक घुल गई है। अचानक बदले मौसम से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। ठंडी हवाओं और कोहरे ने मौसम को खुशनुमा बना दिया है।

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