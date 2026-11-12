जीपीएम: नई बाइक लेकर दोस्त के साथ निकला था नाबालिग, पेड़ से टकराई बाइक; मौके पर मौत, दोस्त गंभीर

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घायल दोस्त को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसकी हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार, कोटमी गांव निवासी जय साहू अपने दोस्त प्रशांत तिवारी के साथ बाइक से कोटमी से गौरेला जाने के लिए घर से निकला था। बाइक जय साहू चला रहा था और प्रशांत तिवारी पीछे बैठा हुआ था। बताया गया है कि जय साहू ने कुछ ही दिन पहले नई बाइक खरीदी थी।दोनों दोस्त इसी नई बाइक से गौरेला जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान पेंड्रा थाना क्षेत्र के कुदरी गांव के पास उनकी तेज रफ्तार बाइक अचानक अनियंत्रित हो गई। बाइक सड़क किनारे एक पेड़ से जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक चला रहे जय साहू को गंभीर चोटें आईं और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।बाइक में पीछे बैठे प्रशांत तिवारी भी गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। लोगों ने तत्काल घायल प्रशांत को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। जय साहू की मौत की खबर जैसे ही कोटमी गांव पहुंची, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। इस दर्दनाक हादसे ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाने के खतरों को एक बार फिर उजागर कर दिया है।