मिल के पीछे झाड़ियों में मिली महिला की लाश: गर्दन पर चोट के निशान पति ने जताई धारदार हथियार से हत्या की आशंका

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पुलिस को दी गई शिकायत के मुताबिक बिहार के पूर्णिया जिले के रूपौली निवासी सुमित कुमार यादव जेपी एग्रोटेक मिल में ऑपरेटर के पद पर काम करता है। घटना की रात करीब दो बजे वह अपने परिवार के साथ कमरे में सो रहा था। इसी दौरान दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनकर वह उठा। बाहर उसका परिचित सुजीत कुमार मिला।सुमित के अनुसार, उसकी पत्नी लक्ष्मी ने दरवाजा खोला और इसके बाद वापस बिस्तर पर जाकर मोबाइल चलाने लगी। कुछ देर बाद सुमित काम के लिए मिल चला गया।सुबह करीब सात बजे मिल से लौटने के दौरान एक सहकर्मी ने सुमित को बताया कि उसका बेटा आर्यन मां के घर में नहीं होने की बात कह रहा है। सुमित ने कमरे में जाकर देखा तो लक्ष्मी वहां मौजूद नहीं थी। पहले उसे लगा कि लक्ष्मी रोज की तरह सुबह फूल तोड़ने के लिए बाहर गई होगी और कुछ देर में लौट आएगी। लेकिन करीब 10 बजे तक जब वह वापस नहीं आई तो सुमित ने साथियों के साथ आसपास के गांवों और रेलवे स्टेशन में उसकी तलाश शुरू कर दी।दोपहर करीब तीन बजे मवेशी चराने वाली एक महिला ने मिल के पास झाड़ियों में एक महिला का शव पड़े होने की जानकारी दी। सूचना मिलने पर सुमित मौके पर पहुंचा और शव की पहचान अपनी पत्नी लक्ष्मी के रूप में की।शिकायत के अनुसार, महिला की गर्दन पर चोट के निशान मिले हैं और वहां से खून भी निकला हुआ था। वहीं कमर के नीचे का कपड़ा शव से कुछ दूरी पर पड़ा मिला। इन परिस्थितियों को देखते हुए पति ने महिला की हत्या की आशंका जताई है।घटना की सूचना डायल-112 के माध्यम से पुलिस को दी गई। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू की। पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ कर रही है और घटनास्थल से जुड़े साक्ष्यों को जुटाया जा रहा है। फिलहाल हत्या की वजह और वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का पता नहीं चल सका है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।