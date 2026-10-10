फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Chhattisgarh ›   Cyber fraud of lakhs of rupees with the DGM of a private company posing as an official of the Election Commiss

सीजी: चुनाव आयोग के अधिकारी बताकर निजी कंपनी के डीजीएम के साथ लाखों की साइबर ठगी, पुलिस जांच में जुटी

Sat, 10 Oct 2026 09:04 PM IST
दुर्ग-भिलाई ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग-भिलाई
अमर उजाला नेटवर्क, दुर्ग-भिलाई Published by: दुर्ग-भिलाई ब्यूरो Updated Sat, 10 Oct 2026 09:04 PM IST
सार

पुरानी भिलाई में मतदाता सूची में नाम सुधारने की प्रक्रिया के बहाने साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को चुनाव आयोग का अधिकारी बताकर निजी कंपनी के डीजीएम को निशाना बनाया।

विज्ञापन
Cyber fraud of lakhs of rupees with the DGM of a private company posing as an official of the Election Commiss
एसआईआर में नाम सुधार के नाम पर लाखो की ठगी। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दुर्ग जिले के पुरानी भिलाई में मतदाता सूची में नाम सुधारने की प्रक्रिया के बहाने साइबर ठगी का मामला सामने आया है। ठग ने खुद को चुनाव आयोग का अधिकारी बताकर निजी कंपनी के डीजीएम को निशाना बनाया। आरोपी ने एसआईआर में उनके पिता का नाम गलत दर्ज होने की बात कही और सुधार के लिए व्हाट्सऐप पर लिंक भेजा। इस प्रक्रिया के बाद पीड़ित के बैंक खाते से छह लाख 25 हजार रुपये निकल गए।पीड़िता की शिकायत पर पुरानी भिलाई पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई है।
विज्ञापन


पीड़िता विकास सहगल ने पुलिस को बताया कि 7 अक्टूबर 2026 को उनके मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से व्हाट्सऐप कॉल आया था। कॉल करने वाले ने खुद को चुनाव आयोग का अधिकारी बताया और दावा किया कि एसआईआर में उनके पिता का नाम गलत दर्ज है। इसे ठीक कराने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने की बात कहकर आरोपी ने एक लिंक भेजा। पिता के नाम में सुधार की बात को वास्तविक सरकारी प्रक्रिया समझकर पीड़िता ने लिंक के माध्यम से फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी की। इसके बाद उनके बैंक खाते से 6.25 लाख रुपये की रकम निकल गई। जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच में जुट गई है।
विज्ञापन


पीड़ित ने शिकायत में बताया है कि बैंक रिकॉर्ड में लेनदेन का माध्यम आईएमपीएस दर्ज है। इसके अलावा, भुगतान संबंधी रिकॉर्ड में इन्फीबीम एवेन्यूज लिमिटेड और सीसी एवेन्यू के नाम भी सामने आए हैं। फिलहाल इन नामों का ठगी में क्या संबंध है यह स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस लेनदेन के विवरण, संबंधित खातों,मोबाइल नंबर और रकम के ट्रांसफर की दिशा की जांच कर रही है।पीड़िता ने इसकी शिकायत पहले साइबर पोर्टल में दर्ज कराई थी जिसके बाद पुरानी भिलाई थाने में शिकायत दर्ज कराई पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed