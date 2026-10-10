छत्तीसगढ़: शराब बेचने वाले को 20 हजार, खरीदने वाले को 15 हजार का दंड; इस गांव का बड़ा फैसला

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ग्रामसभा ने केवल शराबबंदी ही नहीं, बल्कि कई अन्य सामाजिक अनुशासन से जुड़े कड़े फैसले भी किए। गांव के दुकानदारों द्वारा 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार की नशीली सामग्री बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। इसके अलावा खुले डिस्पोजल और पानी के पाउच की बिक्री पर भी प्रतिबंध रहेगा। गांव की गलियों तथा सार्वजनिक स्थानों पर तेज रफ्तार में वाहन चलाने, अमर्यादित शब्दों के प्रयोग और गाली-गलौज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई व जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। होली, दिवाली, रामायण और नवरात्र जैसे विशेष धार्मिक पर्वों व आयोजनों के दौरान नशा करके उपद्रव करने वाले लोगों पर भी सख्त कार्रवाई होगी।इन नियमों का कड़ाई से पालन कराने और गांव को नशामुक्त बनाने के उद्देश्य से ग्रामीणों ने एक विशेष निगरानी समिति का गठन किया है। बैठक में मौजूद करेली चौकी प्रभारी राधेश्याम बंजारे ने ग्रामीणों की इस सामाजिक पहल की सराहना की। उन्होंने उपस्थित लोगों को नशे से दूर रहने की समझाइश दी और शराब बेचने वालों के विरुद्ध लागू कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी। ग्रामीणों ने बैठक में कहा कि गांव में बढ़ती नशाखोरी आने वाली पीढ़ी के भविष्य के लिए गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है, इसलिए सामूहिक निगरानी से ही इस बुराई पर रोक लगाई जा सकती है।इस महत्वपूर्ण फैसले को लागू कराने और सामाजिक माहौल को बेहतर बनाने के लिए गांव के लोग धमतरी कलेक्टर कार्यालय भी पहुंचे तथा प्रशासनिक अधिकारियों को अपने नशा उन्मूलन की जानकारी दी। महासभा में ग्राम विकास समिति के अध्यक्ष गणपत पटेल, सचिव राजकुमार पटेल, सरपंच प्रीति भूपेंद्र ध्रुव, उपसरपंच कुलाश यादव और विभिन्न पंचों के साथ बड़ी संख्या में महिलाओं तथा ग्रामीणों ने सहभागिता की। मोहरेगा के ग्रामीणों द्वारा लिया गया यह सामूहिक संकल्प अब क्षेत्र में सकारात्मक सामाजिक बदलाव की एक नई कोशिश के रूप में देखा जा रहा है।