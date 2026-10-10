रायपुर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन: श्रीकुमार शंकर बोले-'वोट चोरी' कर लोकतंत्र की हत्या कर रही केंद्र सरकार

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस ज्ञापन में विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कथित 'वोट चोरी', मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की गिरफ्तारी, लोकतंत्र की मजबूती, मतदाता के अधिकारों की रक्षा एवं चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं निष्पक्षता तय करने की मांग की गई।अमर उजाला से खास चर्चा में शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्रीकुमार शंकर मेनन ने आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी लगातार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। आरोप लगाते हुए कहा कि एसआईआर में बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। वोट चारी कर बीजेपी सरकार बनाने में लगी हुई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार इसमें शामिल हैं। ऐसे चुनाव आयुक्त को तुरंत इस्तीफा लेकर गिरफ्तार कराना चाहिये।प्रदर्शन के दौरान मतदाताओं के अधिकारों से जुड़े सवालों, मतदाता सूची में कथित अनियमितताओं, चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता एवं जवाबदेही की मांग को उठाया गया। इस प्रदर्शन में कांग्रेस, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, आप एवं सिविल सोसाइटी के पदाधिकारी शामिल हुए।