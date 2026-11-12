ड्राइवर को मिला 10 मिनट का अल्टीमेटम: कोरबा-यशवंतपुर एक्सप्रेस में बम की सूचना से हड़कंप, संदिग्ध हिरासत में

छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव रेलवे स्टेशन पर कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस यात्री ट्रेन में बम होने की सूचना से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रेलवे सुरक्षा बल और आरपीएफ की टीम तुरंत हरकत में आ गई। इसके बाद ट्रेन को रोककर उसके सभी डिब्बों की सघन जांच शुरू की गई।यह घटना प्लेटफॉर्म नंबर दो पर हुई, जहां ट्रेन लगभग डेढ़ घंटे तक खड़ी रही। इस दौरान डॉग स्क्वॉड और बम स्क्वॉड की विशेष टीमें मौके पर पहुंची। रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी सुरक्षा बलों के साथ जांच में मौजूद रहे। स्टेशन प्रबंधक आरके बर्मन ने बताया कि एक यात्री ने ट्रेन चालक को बम होने की सूचना दी थी। यात्री ने चालक से कहा था कि गाड़ी में बम है और उसके पास 10 मिनट का समय है। इस सूचना के बाद ही रेलवे अधिकारियों को सूचित किया गया। जीआरपी और आरपीएफ राजनांदगांव के साथ लोकल पुलिस की टीम भी जांच में जुट गई।डॉग स्क्वॉड और बम स्क्वॉड की टीमों ने पूरे ट्रेन की बारीकी से तलाशी ली। लगभग डेढ़ घंटे की जांच के बाद भी ट्रेन में किसी भी प्रकार का बम नहीं पाया गया। इस दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है। उससे घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की जा रही है।बम की सूचना फर्जी पाए जाने के बाद कोरबा यशवंतपुर एक्सप्रेस को रवाना कर दिया गया। इस पूरी घटना के कारण कुछ अन्य ट्रेनों को भी थोड़ा विलंब का सामना करना पड़ा। रेलवे प्रशासन अब पूरे मामले की गहनता से जांच कर रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सतर्कता बरती जा रही है।