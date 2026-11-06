दुर्ग: भिलाई में महिला वकील की मौत पर बवाल, अस्पताल पर लापरवाही का आरोप; 1 करोड़ मुआवजे की मांग

प्रदर्शनकारियों ने जिम्मेदार चिकित्सकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने और पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा दिए जाने की मांग की है। वहीं, अस्पताल प्रबंधन ने लापरवाही के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मरीज की जान बचाने के लिए हर संभव चिकित्सकीय प्रयास किए गए थे।

विज्ञापन

महिला अधिवक्ता बलबीर कौर के निधन की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में अधिवक्ता अस्पताल के बाहर एकत्र हो गए। परिजनों और अधिवक्ताओं ने अस्पताल प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की। दुर्ग जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रमेश शर्मा ने बताया कि संघ की तरफ से जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने का आग्रह किया गया है।

विज्ञापन

विज्ञापन

अधिवक्ता संघ ने मांग की है कि जिला चिकित्सालय अधिकारी के माध्यम से मामले का तकनीकी परीक्षण और गहन जांच कराई जानी चाहिए। संघ का कहना है कि इलाज के दौरान किन परिस्थितियों में महिला की स्थिति बिगड़ी, इसकी सत्यता सामने आना आवश्यक है। पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का आर्थिक मुआवजा प्रदान करने और इस मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों पर सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग प्रमुखता से उठाई गई है।

दूसरी ओर, हाईटेक अस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉ. नवील शर्मा ने इलाज में किसी भी प्रकार की लापरवाही से इन्कार किया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि अस्पताल प्रशासन की ओर से उपचार में एक प्रतिशत भी कोताही नहीं बरती गई। एनेस्थीसिया तथा अन्य दवाओं की खुराक को लेकर उठाए जा रहे प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि मरीज को निर्धारित मात्रा के अनुसार ही औषधियां दी गई थीं।

डॉ. नवील शर्मा ने बताया कि इन विशेष औषधियों के प्रयोग के लिए अस्पताल में योग्य और प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम तैनात रहती है। मरीज को वेंटिलेटर पर रखे जाने के विषय में परिजनों की असहमति पर उन्होंने कहा कि उस समय मरीज के जीवन की रक्षा करना सबसे पहली प्राथमिकता थी। आपातकालीन परिस्थितियों में हर प्रक्रिया के लिए स्वजनों की अनुमति की प्रतीक्षा करना संभव नहीं होता है, क्योंकि चिकित्सक का प्राथमिक दायित्व मरीज की सांसें बचाना होता है।

अस्पताल प्रबंधन ने शल्य क्रिया के समय घटी घटनाओं की जानकारी देते हुए बताया कि शल्य चिकित्सा की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी थी और सब कुछ सामान्य गति से चल रहा था। इसी दौरान डिजिटल निगरानी उपकरणों में अचानक परिवर्तन दिखाई दिए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एनेस्थीसिया विशेषज्ञ ने तुरंत हस्तक्षेप किया और शल्य क्रिया की प्रक्रिया को बीच में ही रुकवा दिया।

चिकित्सकों की टीम को आशंका हुई कि मरीज के फेफड़ों की रक्त नलिका में खून का थक्का जम गया है, जिसे चिकित्सकीय भाषा में पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहा जाता है। इसके पश्चात मरीज को स्थिर करने के लिए त्वरित रूप से आवश्यक दवाइयां दी गईं तथा सीपीआर समेत अन्य आपातकालीन चिकित्सा उपाय आरंभ किए गए। प्राथमिक सुधार दिखने पर मरीज को गहन चिकित्सा इकाई में स्थानांतरित किया गया।