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प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार डीएमएफ की राशि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जारी की जाती है। जांच में आरोप लगाया गया है कि अनिल टुटेजा ने अपने सरकारी पद और प्रभाव का इस्तेमाल कर चुनिंदा फर्मों को काम दिलाए। इसके बदले उन्होंने 20 से 25 प्रतिशत तक कमीशन वसूला। एजेंसी के अनुसार डीएमएफ की एक बड़ी राशि का भुगतान छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के जरिये किया गया।वित्तीय वर्ष 2018-19 से 2022-23 के दौरान मां गंगा एंटरप्राइजेज और यश एंटरप्राइजेज को करीब 47.17 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। ईडी का आरोप है कि टुटेजा ने ललित भंसाली, यश नाहटा और सतपाल सिंह चाबड़ा से जुड़ी फर्मों को लाभ पहुंचाया। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी ने अनिल टुटेजा के मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से प्राप्त व्हाट्सएप चैट, कारोबारियों के बयान और वित्तीय लेनदेन के दस्तावेज अदालत के सामने प्रस्तुत किए।दूसरी तरफ अनिल टुटेजा की ओर से आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया गया। उनके वकीलों ने तर्क दिया कि वे डीएमएफ से जुड़े विभाग में पदस्थ नहीं थे और उनके खिलाफ कोई प्रत्यक्ष मनी ट्रेल भी नहीं मिला है। उन्होंने मामले के अन्य आरोपियों को मिली जमानत का हवाला देकर राहत मांगी थी।उच्च न्यायालय ने आदेश में कहा कि दस्तावेज, व्हाट्सएप चैट और बयानों से प्रथम दृष्टया अनिल टुटेजा की भूमिका सामने आती है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अन्य आरोपियों को लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के आधार पर नियमित जमानत मिली थी, जबकि टुटेजा ने गिरफ्तारी से पहले अग्रिम जमानत मांगी है। ऐसे में अन्य आरोपियों के आधार पर उन्हें राहत नहीं दी जा सकती।उच्च न्यायालय की एकलपीठ ने याचिका खारिज करते हुए साफ किया कि जमानत अर्जी पर की गई टिप्पणियों का मुख्य मुकदमे की सुनवाई पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ट्रायल कोर्ट उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर स्वतंत्र रूप से फैसला करेगा।