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न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास की एकल पीठ ने मामले की केस डायरी और प्रस्तुत साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह निर्णय दिया। उच्च न्यायालय ने टिप्पणी की कि प्रथम दृष्टया आर्थिक अपराध में आरोपी की सीधी संलिप्तता नजर आती है, इसलिए अपराध की गंभीर प्रकृति को देखते हुए इस चरण पर राहत नहीं दी जा सकती।मामले के अनुसार, राज्य में कोयला परिवहन परमिट की व्यवस्था को ऑनलाइन से बदलकर मैनुअल सिस्टम में स्थानांतरित किया गया था। इस नेटवर्क के माध्यम से कोयला व्यापारियों से प्रति टन 25 रुपये की अवैध लेवी वसूली जा रही थी। रायगढ़, कोरबा और सूरजपुर जैसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में जुलाई 2020 से जून 2022 के दौरान लगभग 540 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गई। जांच के दौरान यह बात सामने आई कि आरोपी ने प्रदेश कोषाध्यक्ष के पद पर रहते हुए अपने एक सहयोगी के माध्यम से अवैध लेवी की 104.20 करोड़ रुपये की राशि पार्टी के लिए प्राप्त की थी। इसके अतिरिक्त, आरोपी और उनके परिजनों के नाम पर कई अचल संपत्तियां भी खरीदी गईं, जिनके आय स्रोतों का कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया।अदालत में दलीलें और विरोधजमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने तर्क दिया कि आरोपी को हिरासत में रखकर पूछताछ की अब कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने दावा किया कि आरोपी ने जांच प्रक्रिया में पूरा सहयोग किया है और मुकदमे की सुनवाई में विलंब हो रहा है। इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय से अन्य सह-आरोपियों को मिली जमानत का हवाला देते हुए समानता के आधार पर राहत की मांग की गई। दूसरी ओर, राज्य शासन की तरफ से पैरवी करते हुए अतिरिक्त महाधिवक्ता प्रवीण दास ने जमानत का सख्त विरोध किया। उन्होंने अदालत को अवगत कराया कि आरोपी अपने और अपने पुत्र के नाम पर अर्जित संपत्तियों की धनराशि के वैध स्रोतों की जानकारी देने में असफल रहे हैं।उच्च न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद स्पष्ट किया कि मुकदमे की सुनवाई में देरी के लिए केवल अभियोजन पक्ष को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने पाया कि अन्य सह-आरोपियों को करीब डेढ़ से दो वर्ष की अवधि जेल में बिताने के बाद जमानत मिली थी, जबकि वर्तमान आरोपी जुलाई में गिरफ्तारी के बाद से मात्र तीन माह ही जेल में रहे हैं। इस प्रकार समयावधि के अंतर के कारण समानता के आधार पर जमानत देने का दावा स्वीकार योग्य नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि इन टिप्पणियों से मुख्य मुकदमे के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।