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कोतवाली थाना क्षेत्र के गांधी नगर निवासी 36 वर्षीय दीपक भगतानी कतियापारा में किराना दुकान चलाते हैं। वर्ष 2020 से उनकी पहचान अग्रसेन चौक स्थित श्रीराम क्लॉथ मार्केट में संस्कृति गारमेंट्स का संचालन करने वाले मनीष रोहरा और सुनील रोहरा से थी। दोनों आरोपियों ने पीड़ित को झांसा दिया कि उनके परिचित आकाश गोगा, हेमंत नरवानी और अजय जग्यासी ओडिशा, राजिम और जबलपुर में जमीनों में निवेश करके करोड़ों रुपये कमा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि उनके माध्यम से पूंजी लगाने पर बहुत कम समय में रकम दोगुनी हो जाएगी। आरोपियों के झांसे में आकर पीड़ित व्यापारी ने अलग-अलग किस्तों में कुल 48.90 लाख रुपये दे दिए।आरोपियों को दी गई कुल रकम में से 19.80 लाख रुपये बैंक ट्रांसफर और फोनपे के माध्यम से भेजे गए थे, जबकि शेष राशि नकद रूप में दी गई थी। इस बड़ी रकम का इंतजाम करने के लिए पीड़ित व्यापारी को अपने सोने के गहने गिरवी रखने पड़े और साथ ही अपने करीबियों तथा परिचितों से भी उधार लेना पड़ा। जब पीड़ित ने अपनी रकम वापस मांगनी शुरू की, तो दोनों आरोपी भाई लगातार टालमटोल करने लगे। वे कभी जमीन, कभी शेयर बाजार तो कभी सट्टे में पैसा लगाने का बहाना बनाते रहे। इसके बाद दोनों आरोपी अपने परिवार समेत दुबई भाग गए।मामले की गंभीरता को देखते हुए सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी मनीष रोहरा और सुनील रोहरा के खिलाफ बीएनएस की धारा 318(4) और 3(5) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। इससे पहले भी कोतवाली पुलिस ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के एक मामले में इन दोनों भाइयों को आरोपी बनाया था और वे उसमें भी फरार चल रहे हैं। आरोपियों के देश छोड़कर भागने के बाद पुलिस ने उनके खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसके अलावा पुलिस उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कराने की कार्रवाई कर रही है और विदेशों में उनकी संपत्तियों की जानकारी जुटा रही है।