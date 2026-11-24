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शहर के विभिन्न इलाकों में जमीन कारोबारी लोगों को बेहतर सड़क, पेयजल और जल निकासी की व्यवस्था का झांसा देकर प्लॉट बेच रहे हैं। प्लॉट की बिक्री पूरी होते ही कारोबारी अपने वादों से पीछे हट जाते हैं। आम लोग जीवनभर की जमा-पूंजी लगाकर मकान का निर्माण तो करा लेते हैं, लेकिन बाद में बुनियादी सुविधाओं के अभाव में लगातार भटकते रहते हैं। मूलभूत व्यवस्थाएं न होने के कारण लोगों को रोजमर्रा के कामों में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है।नगर निगम के अधिकारियों के अनुसार बिना योजना के बसाई गई कॉलोनियों के कारण क्षेत्रवासियों को भीषण संकट से जूझना पड़ता है। बारिश के दिनों में जल निकासी का उचित प्रबंध न होने से कॉलोनियों में जलभराव की गंभीर स्थिति बन जाती है। सस्ते प्लॉट के लालच में लोग जमीन खरीद लेते हैं, परंतु वर्षाकाल में पानी भर जाने से उनका रहना दूभर हो जाता है। निगम प्रशासन को इस संबंध में लंबे समय से लगातार शिकायतें मिल रही थीं।निगम प्रशासन ने आम जनता की शिकायतों पर कड़ा रुख अपनाया है। नगर निगम के अपर आयुक्त खजांची कुम्हार ने बताया कि कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं की व्यवस्था सुनिश्चित किए बिना भवन निर्माण के किसी भी नक्शे को मंजूरी नहीं दी जाएगी। निगम के इस फैसले से प्लॉट बेचकर अपनी जिम्मेदारी से भागने वाले जमीन कारोबारियों की मनमानी पर लगाम लगेगी और अब बिना विकास कार्य कराए मकान निर्माण की अनुमति पाना संभव नहीं होगा।नई अवैध प्लाटिंग पर रोक लगाने के साथ ही पहले से विकसित हो चुकी कॉलोनियों के रहवासियों की समस्याएं भी निगम प्रशासन के सामने बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। इन पुरानी कॉलोनियों में लोग लंबे समय से मकान बनाकर रह रहे हैं, लेकिन वे आज भी सड़क, नाली और पानी जैसी प्राथमिक सुविधाओं से वंचित हैं। नगर निगम प्रशासन ने दावा किया है कि आने वाले दिनों में ऐसी कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के लिए कार्य योजना बनाकर विकास कार्य कराए जाएंगे।