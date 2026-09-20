नाली में मिली थी आत्माराम की लाश: कपड़ों-मिट्टी ने खोला हत्या का राज, कोर्ट ने आरोपी को सुनाया उम्रकैद की सजा

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मामला अर्जुनी थाना क्षेत्र के ग्राम आमदी का है। पुलिस के अनुसार, 30 सितंबर 2024 को ग्राम आमदी निवासी आत्माराम पटेल बकरियां चराने के लिए घर से निकले थे। देर शाम तक घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की। अगले दिन आमदी-भानपुरी मार्ग स्थित नाली में आत्माराम का शव बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर गंभीर चोट और अंदरूनी रक्तस्राव की बात सामने आई, जिसके आधार पर पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की।मामले की विवेचना तत्कालीन निरीक्षक सन्नी दुबे ने की। पुलिस ने विभिन्न पहलुओं से जांच करते हुए सुकालू चेलक, उम्र 45 वर्ष, निवासी चुनकट्टा, थाना उतई, जिला दुर्ग को हिरासत में लिया। पुलिस के अनुसार, पूछताछ में आरोपी ने हत्या करना स्वीकार किया। इसके बाद पुलिस ने उसकी निशानदेही पर कथित तौर पर हत्या में इस्तेमाल डंडा, कपड़े और घटनास्थल से मिट्टी जब्त की।मामले की जांच में जब्त किए गए साक्ष्यों को फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया। पुलिस के मुताबिक, एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी के कपड़ों और घटनास्थल की मिट्टी में समानता पाई गई। इसके अलावा अन्य वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय साक्ष्य भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए साक्ष्यों और तथ्यों के आधार पर न्यायालय ने सुकालू चेलक को धारा 103(1) बीएनएस के तहत दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास और 1,000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।मामले की जांच में वैज्ञानिक तरीके से साक्ष्य जुटाने और विवेचना के लिए धमतरी पुलिस अधीक्षक ने तत्कालीन विवेचना अधिकारी निरीक्षक सन्नी दुबे को प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत करने की बात कही है। पुलिस के अनुसार, मामले में वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय साक्ष्यों को एकत्र कर न्यायालय के समक्ष प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया गया।